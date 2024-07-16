В Екатеринбурге появилась океаническая яхта — ее вывозили с юга во время атаки ВСУ. Фото, видео

Из Новороссийска в Екатеринбург доставили самую большую яхту на Урале
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Святитель Николай» способен вмещать до 15 человек
«Святитель Николай» способен вмещать до 15 человек

Команда экспедиции «Екатеринбург — Дубай» привезла из Новороссийска самую большую яхту Урала. Сейчас она радует горожан концертами и прогулками, но еще в мае судно «Святитель Николай» находилось в бухте Новороссийска, где ВСУ совершали атаку дронами и безэкипажными катерами (БЭК). Судно пришлось переделывать и доставлять по новому маршруту, рассказал URA.RU руководитель команды Николай Паньков.

Изначально яхту планировали везти в Екатеринбург через Крымский мост, Азовское море, по каналу Волга-Дон до Саратова, а затем — на трале. Но в мае случилась атака БПЛА — в тот момент команда находилась в 4 км от места нападения.

«За несколько дней выхода в Екатеринбург город-герой Новороссийск и военно-морская база Черноморского флота подвергались комплексным налетам дронов и БЭК ВСУ. Команда была свидетелем и наблюдала с палубы успешную работу ПВО ВМФ по отражению налетов. В связи с повышенной угрозой был закрыт проход по Цемеской бухте», — пояснил Паньков.

Из-за этого уральцам пришлось вносить изменения в конструкцию яхты: срезать надстройки на палубе, изготовлять новый кильблок. Везли яхту тоже по ранее незапланированному пути — через Кавказские перевалы на специальном трале.

Несмотря на трудности, океаническую лодку доставили в Екатеринбург — в излюбленное место свердловского истеблишмента — яхт-клуб «Коматек» на Верх-Исетском пруду. Теперь екатеринбуржцы могут совершать водные прогулки на закате, отправляться на экскурсии и посещать концерты на воде. Также ранее сообщалось, что океаническую лодку можно арендовать для свиданий, корпоративов и праздников, ее вместимость — до 15 человек.

Яхту можно найти в клубе «Коматек»
Яхту можно найти в клубе «Коматек»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Команда экспедиции «Екатеринбург — Дубай» привезла из Новороссийска самую большую яхту Урала. Сейчас она радует горожан концертами и прогулками, но еще в мае судно «Святитель Николай» находилось в бухте Новороссийска, где ВСУ совершали атаку дронами и безэкипажными катерами (БЭК). Судно пришлось переделывать и доставлять по новому маршруту, рассказал URA.RU руководитель команды Николай Паньков. Изначально яхту планировали везти в Екатеринбург через Крымский мост, Азовское море, по каналу Волга-Дон до Саратова, а затем — на трале. Но в мае случилась атака БПЛА — в тот момент команда находилась в 4 км от места нападения. «За несколько дней выхода в Екатеринбург город-герой Новороссийск и военно-морская база Черноморского флота подвергались комплексным налетам дронов и БЭК ВСУ. Команда была свидетелем и наблюдала с палубы успешную работу ПВО ВМФ по отражению налетов. В связи с повышенной угрозой был закрыт проход по Цемеской бухте», — пояснил Паньков. Из-за этого уральцам пришлось вносить изменения в конструкцию яхты: срезать надстройки на палубе, изготовлять новый кильблок. Везли яхту тоже по ранее незапланированному пути — через Кавказские перевалы на специальном трале. Несмотря на трудности, океаническую лодку доставили в Екатеринбург — в излюбленное место свердловского истеблишмента — яхт-клуб «Коматек» на Верх-Исетском пруду. Теперь екатеринбуржцы могут совершать водные прогулки на закате, отправляться на экскурсии и посещать концерты на воде. Также ранее сообщалось, что океаническую лодку можно арендовать для свиданий, корпоративов и праздников, ее вместимость — до 15 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...