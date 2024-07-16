Команда экспедиции «Екатеринбург — Дубай» привезла из Новороссийска самую большую яхту Урала. Сейчас она радует горожан концертами и прогулками, но еще в мае судно «Святитель Николай» находилось в бухте Новороссийска, где ВСУ совершали атаку дронами и безэкипажными катерами (БЭК). Судно пришлось переделывать и доставлять по новому маршруту, рассказал URA.RU руководитель команды Николай Паньков.
Изначально яхту планировали везти в Екатеринбург через Крымский мост, Азовское море, по каналу Волга-Дон до Саратова, а затем — на трале. Но в мае случилась атака БПЛА — в тот момент команда находилась в 4 км от места нападения.
«За несколько дней выхода в Екатеринбург город-герой Новороссийск и военно-морская база Черноморского флота подвергались комплексным налетам дронов и БЭК ВСУ. Команда была свидетелем и наблюдала с палубы успешную работу ПВО ВМФ по отражению налетов. В связи с повышенной угрозой был закрыт проход по Цемеской бухте», — пояснил Паньков.
Из-за этого уральцам пришлось вносить изменения в конструкцию яхты: срезать надстройки на палубе, изготовлять новый кильблок. Везли яхту тоже по ранее незапланированному пути — через Кавказские перевалы на специальном трале.
Несмотря на трудности, океаническую лодку доставили в Екатеринбург — в излюбленное место свердловского истеблишмента — яхт-клуб «Коматек» на Верх-Исетском пруду. Теперь екатеринбуржцы могут совершать водные прогулки на закате, отправляться на экскурсии и посещать концерты на воде. Также ранее сообщалось, что океаническую лодку можно арендовать для свиданий, корпоративов и праздников, ее вместимость — до 15 человек.
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