Аналитики назвали популярные услуги у дачников ХМАО

В середине лета дачники в ХМАО больше всего уделяют внимание благоустройству и озеленению участков, а также уходом за садом и огородом. Так за посадкой хвойных деревьев в июне югорчане обращались в два раза чаще, чем в мае текущего года. Подробности корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Услуги».
«Больше всего внимания югорчане уделяют визуальной красоте участка. Одними из популярных услуг в июне 2024 года стали ремонт скважин, спил деревьев и покос травы. Также югорчане сажают новые растения. Услуга по посадке хвойных деревьев стала популярнее в 2 раза в этом году по сравнению с маем 2024 года», — сообщают аналитики. Они добавили, что за посадкой плодовых кустарников начали обращаться на 125% чаще. Спрос на устройство газона в целом увеличился на 158%.
Некоторые виды растений требуют особого микроклимата для плодородия. Для этого устанавливают теплицы и парники. Спрос на эту услугу вырос на 26% по сравнению с маем 2024 года, отметили эксперты. В топ услуг также вошли работы по возведению заборов. Чаще всего жители Югры устанавливали ограждения из поликарбоната. На втором месте по популярности заборы из профнастила, а следом идут ограды из бетонных блоков, 3D-сетки и бетонных панелей.
Паводки в Югре внесли изменения в предпочтения югорчан при покупке недвижимости. Так в Нижневартовске на фоне половодья снизился спрос на дачи и участки. В первую очередь ситуация коснулась дачных участков в районе РЭБ-флота, которые оказались одними из наиболее пострадавших. Жители также не стремятся регистрировать на себя участки в СОНТах, которые находятся под риском затопления, отметили эксперты по загородной недвижимости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!