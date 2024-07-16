16 июля 2024

Из главной больницы Екатеринбурга эвакуировали пациентов — на месте работают ФСБ, МВД и МЧС

В Екатеринбурге из ГКБ №40 экстренно эвакуировали пациентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, реанимобиль, медицина катастроф, эвакуация больных, врач, медики, доктор, скорая помошь
На территории больницы ввели ограничения Фото:

В Городской клинической больнице №40 (ГКБ) Екатеринбурга 17 июля проходит эвакуация пациентов в рамках террористических учений. В мероприятии участвуют сотрудники ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздарава, сотрудники которого также участвуют в учениях.

«Цель тренировки — обучение сотрудников больницы действиям при угрозе террористического акта, отработка практических навыков при взаимодействии со структурами, специализирующимися на пресечении терактов и ликвидации их последствий», — следует из сообщения. На время учений установлено временное ограничение доступа на территорию учреждения.

К ГКБ №40 в прошлом месяце съезжались пожарные расчеты и спецтехника. Спасатели проводили плановые учения.

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В Городской клинической больнице №40 (ГКБ) Екатеринбурга 17 июля проходит эвакуация пациентов в рамках террористических учений. В мероприятии участвуют сотрудники ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздарава, сотрудники которого также участвуют в учениях. «Цель тренировки — обучение сотрудников больницы действиям при угрозе террористического акта, отработка практических навыков при взаимодействии со структурами, специализирующимися на пресечении терактов и ликвидации их последствий», — следует из сообщения. На время учений установлено временное ограничение доступа на территорию учреждения. К ГКБ №40 в прошлом месяце съезжались пожарные расчеты и спецтехника. Спасатели проводили плановые учения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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