Из главной больницы Екатеринбурга эвакуировали пациентов — на месте работают ФСБ, МВД и МЧС

В Городской клинической больнице №40 (ГКБ) Екатеринбурга 17 июля проходит эвакуация пациентов в рамках террористических учений. В мероприятии участвуют сотрудники ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздарава, сотрудники которого также участвуют в учениях.
«Цель тренировки — обучение сотрудников больницы действиям при угрозе террористического акта, отработка практических навыков при взаимодействии со структурами, специализирующимися на пресечении терактов и ликвидации их последствий», — следует из сообщения. На время учений установлено временное ограничение доступа на территорию учреждения.
К ГКБ №40 в прошлом месяце съезжались пожарные расчеты и спецтехника. Спасатели проводили плановые учения.
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