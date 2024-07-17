Израиль пригласил в ООН активистов, которые пытались сорвать выступления Лаврова

Активисты, которые пытались сорвать выступления главы МИД РФ Сергея Ларова на Совбезе ООН, были гостями израильской делегации. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Активисты, которые попытались прервать выступление Лаврова на открытых дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку, были гостями израильской делегации», — заявил Стефан Дюжаррик. Его слова приводит ТАСС.
Ранее несколько человек пытались сорвать речь Лаврова, крича: «Освободите заложников». Перед российским министром выступал постпред Израиля Гилад Эрдан, которого активисты не пытались прервать.
Россия с начала июля является председателем Совбеза ООН. Перед страной поставлены три ключевых задачи, среди которых строительство справедливого и устойчивого миропорядка, а также решение ситуации на Ближнем Востоке, передает RT.
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