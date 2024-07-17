17 июля 2024

Шольц призвал вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями

© Служба новостей «URA.RU»
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Олаф Шольц заявил, что именно Россия вышла из соглашений о контроле над вооружениями
Олаф Шольц заявил, что именно Россия вышла из соглашений о контроле над вооружениями Фото:

В Германии заявили о важности возобновления международных соглашений по контролю над вооружениями. Такое мнение выразил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Все, что мы делаем, должно привести снова к тому моменту — каким бы далеким он не казался — когда контроль над вооружениями будет обсуждаться между крупнейшими мировыми державами, когда мы выйдем из гонки вооружений и когда мы договоримся друг с другом о сокращении вооружений», — сказал Шольц в интервью телеканалу ARD.

Канцлер также отметил, что именно Россия вышла из соглашений о контроле над вооружениями. По его словам, задача Запада теперь — обеспечить такой уровень своей обороноспособности, чтобы предотвратить любую возможность нападения.

Ранее Пентагон сообщил, что США планируют разместить новые системы дальнего ведения огня в Германии к 2026 году. В состав дальнобойных ударных систем войдут ракеты SM-6 и Tomahawk и гиперзвуковое оружие с увеличенной дальностью действия.

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В Германии заявили о важности возобновления международных соглашений по контролю над вооружениями. Такое мнение выразил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Все, что мы делаем, должно привести снова к тому моменту — каким бы далеким он не казался — когда контроль над вооружениями будет обсуждаться между крупнейшими мировыми державами, когда мы выйдем из гонки вооружений и когда мы договоримся друг с другом о сокращении вооружений», — сказал Шольц в интервью телеканалу ARD. Канцлер также отметил, что именно Россия вышла из соглашений о контроле над вооружениями. По его словам, задача Запада теперь — обеспечить такой уровень своей обороноспособности, чтобы предотвратить любую возможность нападения. Ранее Пентагон сообщил, что США планируют разместить новые системы дальнего ведения огня в Германии к 2026 году. В состав дальнобойных ударных систем войдут ракеты SM-6 и Tomahawk и гиперзвуковое оружие с увеличенной дальностью действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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