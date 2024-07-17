Шольц призвал вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями

В Германии заявили о важности возобновления международных соглашений по контролю над вооружениями. Такое мнение выразил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Все, что мы делаем, должно привести снова к тому моменту — каким бы далеким он не казался — когда контроль над вооружениями будет обсуждаться между крупнейшими мировыми державами, когда мы выйдем из гонки вооружений и когда мы договоримся друг с другом о сокращении вооружений», — сказал Шольц в интервью телеканалу ARD.
Канцлер также отметил, что именно Россия вышла из соглашений о контроле над вооружениями. По его словам, задача Запада теперь — обеспечить такой уровень своей обороноспособности, чтобы предотвратить любую возможность нападения.
Ранее Пентагон сообщил, что США планируют разместить новые системы дальнего ведения огня в Германии к 2026 году. В состав дальнобойных ударных систем войдут ракеты SM-6 и Tomahawk и гиперзвуковое оружие с увеличенной дальностью действия.
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