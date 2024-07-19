В Челябинске водителям троллейбусов со стажем дадут 100 тысяч рублей подъемных

© Служба новостей «URA.RU»
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Водители троллейбусов со стажем получат по 100 тысяч рублей подъемных
Водители троллейбусов со стажем получат по 100 тысяч рублей подъемных Фото:

В Челябинске водителям троллейбусов со стажем заплатят по 100 тысяч рублей подъемных. Как пояснили URA.RU в пресс-службе проекта «Челябинский троллейбус», новация направлена на поддержку специалистов из городов, где закрылось троллейбусное движение. Также выплата доступна челябинским специалистам, кто работал ранее, или переходит на новые машины. 

«Для водителей с опытом предложили выплату в 100 тысяч рублей и пять тысяч дополнительно для тех, кто приведет друга. Соискатели пройдут двухнедельную стажировку», — сообщили в компании.

Компания напомнила о возможности досрочного выхода на пенсию на 10 лет раньше обычного срока. Женщины смогут завершить работу в 50 лет, мужчины — в 55 лет.

Среди прочих льгот для всех работающих в компании водителей предусмотрена отсрочка от мобилизации для молодых сотрудников, социальный пакет с компенсацией затрат на лечение, детский сад и отдых. Уровень зарплаты начинается от 70 тысяч рублей. Размер дохода может увеличиваться в зависимости от категории. Водителям доступны премии и доплаты за стаж и безаварийную работу.

Работать начать смогут и те, кто не имеет опыта. Желающим обучиться профессии водителя троллейбуса пообещали стипендию в размере 40 тысяч рублей во время полугодового обучения. Иногородним предложили по 10 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на жилье.

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В Челябинске водителям троллейбусов со стажем заплатят по 100 тысяч рублей подъемных. Как пояснили URA.RU в пресс-службе проекта «Челябинский троллейбус», новация направлена на поддержку специалистов из городов, где закрылось троллейбусное движение. Также выплата доступна челябинским специалистам, кто работал ранее, или переходит на новые машины.  «Для водителей с опытом предложили выплату в 100 тысяч рублей и пять тысяч дополнительно для тех, кто приведет друга. Соискатели пройдут двухнедельную стажировку», — сообщили в компании. Компания напомнила о возможности досрочного выхода на пенсию на 10 лет раньше обычного срока. Женщины смогут завершить работу в 50 лет, мужчины — в 55 лет. Среди прочих льгот для всех работающих в компании водителей предусмотрена отсрочка от мобилизации для молодых сотрудников, социальный пакет с компенсацией затрат на лечение, детский сад и отдых. Уровень зарплаты начинается от 70 тысяч рублей. Размер дохода может увеличиваться в зависимости от категории. Водителям доступны премии и доплаты за стаж и безаварийную работу. Работать начать смогут и те, кто не имеет опыта. Желающим обучиться профессии водителя троллейбуса пообещали стипендию в размере 40 тысяч рублей во время полугодового обучения. Иногородним предложили по 10 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на жилье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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