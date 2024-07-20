В Краснодар вернулось электричество

Мэр Краснодара Наумов: авария на электросетях устранена

20 июля 2024 в 22:08 Размер текста - 17 +

Причиной отключения света в Краснодаре стала авария на электросетях (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В дома на улицах Краеведа Соловьева и Крузенштерна подали электричество. Одновременно запущена подача воды. Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов. «Свет вернулся во все дома в районе улиц Краеведа Соловьева и Крузенштерна. Причиной отключения… стала авария на линии», — сообщил он в своем telegram-канале . По словам Наумова, авария устранена. Вместе с электроснабжением возобновлена подача воды. Мэрия контролирует ситуацию с подачей ресурсов горожанам. Новость по теме Жители Краснодара перекрыли улицы из-за отключений света: что известно к этому часу Наумов отметил, что отключения возникли из-за сильнейших нагрузок. Он упрекнул некоторые управляющие компании в том, что они не пошли навстречу людям». Ранее в субботу, 20 июля, жители Краснодара перекрыли одну из улиц, требуя вернуть им свет. Наумов лично приехал на место разбираться в ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В дома на улицах Краеведа Соловьева и Крузенштерна подали электричество. Одновременно запущена подача воды. Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов. «Свет вернулся во все дома в районе улиц Краеведа Соловьева и Крузенштерна. Причиной отключения… стала авария на линии», — сообщил он в своем telegram-канале. По словам Наумова, авария устранена. Вместе с электроснабжением возобновлена подача воды. Мэрия контролирует ситуацию с подачей ресурсов горожанам. Наумов отметил, что отключения возникли из-за сильнейших нагрузок. Он упрекнул некоторые управляющие компании в том, что они не пошли навстречу людям». Ранее в субботу, 20 июля, жители Краснодара перекрыли одну из улиц, требуя вернуть им свет. Наумов лично приехал на место разбираться в ситуации.