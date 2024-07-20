В Краснодар вернулось электричество

Мэр Краснодара Наумов: авария на электросетях устранена
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Алексей Текслер на объектах энергоснабжения «Россети Урал». Челябинск, провода, россети, напряжение, электросети, подстанция, энергетика, изоляторы, челябэнерго, электричество, энергоснабжение, энергосети
Причиной отключения света в Краснодаре стала авария на электросетях (фото из архива) Фото:

В дома на улицах Краеведа Соловьева и Крузенштерна подали электричество. Одновременно запущена подача воды. Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

«Свет вернулся во все дома в районе улиц Краеведа Соловьева и Крузенштерна. Причиной отключения… стала авария на линии», — сообщил он в своем telegram-канале.

По словам Наумова, авария устранена. Вместе с электроснабжением возобновлена подача воды. Мэрия контролирует ситуацию с подачей ресурсов горожанам.

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Наумов отметил, что отключения возникли из-за сильнейших нагрузок. Он упрекнул некоторые управляющие компании в том, что они не пошли навстречу людям».

Ранее в субботу, 20 июля, жители Краснодара перекрыли одну из улиц, требуя вернуть им свет. Наумов лично приехал на место разбираться в ситуации.

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В дома на улицах Краеведа Соловьева и Крузенштерна подали электричество. Одновременно запущена подача воды. Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов. «Свет вернулся во все дома в районе улиц Краеведа Соловьева и Крузенштерна. Причиной отключения… стала авария на линии», — сообщил он в своем telegram-канале. По словам Наумова, авария устранена. Вместе с электроснабжением возобновлена подача воды. Мэрия контролирует ситуацию с подачей ресурсов горожанам. Наумов отметил, что отключения возникли из-за сильнейших нагрузок. Он упрекнул некоторые управляющие компании в том, что они не пошли навстречу людям». Ранее в субботу, 20 июля, жители Краснодара перекрыли одну из улиц, требуя вернуть им свет. Наумов лично приехал на место разбираться в ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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