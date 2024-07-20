В Краснодар вернулось электричество

В дома на улицах Краеведа Соловьева и Крузенштерна подали электричество. Одновременно запущена подача воды. Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.
«Свет вернулся во все дома в районе улиц Краеведа Соловьева и Крузенштерна. Причиной отключения… стала авария на линии», — сообщил он в своем
По словам Наумова, авария устранена. Вместе с электроснабжением возобновлена подача воды. Мэрия контролирует ситуацию с подачей ресурсов горожанам.
Наумов отметил, что отключения возникли из-за сильнейших нагрузок. Он упрекнул некоторые управляющие компании в том, что они не пошли навстречу людям».
Ранее в субботу, 20 июля, жители Краснодара перекрыли одну из улиц, требуя вернуть им свет. Наумов лично приехал на место разбираться в ситуации.
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