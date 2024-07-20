Жители Краснодара перекрыли улицы из-за отключений света: что известно к этому часу

Прокуратура взяла на контроль решение проблем с электричеством в Краснодаре

20 июля 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Жители вышли на протест 20 июля (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Краснодаре жители микрорайона Россинского перекрыли улицу краеведа Соловьева в связи с отключением света в течение последнего месяца. Перебои с электричеством происходят три раза в неделю по 12-15 часов в сутки. На данный момент этим вопросом занимается прокуратура Краснодарского края. URA.RU приводит всю информацию, известную к этому часу. Ситуация на контроле у прокуратуры Ход и результаты проведения восстановительных работ взяты на контроль прокуратурой края. На месте находятся работники территориальных структур ведомства. Об этом сообщает официальный telegram-канал прокуратуры Москвы. Установлено, что отключение электроэнергии обусловлено аварией на электрической сети. Отмечается, что проблемы с электричеством затронули и другие города на юге России. Это связывают с дефицитом мощности и перегрузкой сетей из-за повышенного потребления энергии в жаркую погоду. Перекрытие улиц Измученные проблемами с электроснабжением жители перекрыли улицу краеведа Соловьева, требуя восстановления электроснабжения. На место прибыла полиция, однако официальные комментарии от властей пока не поступали. Как отмечают сами жители, ситуация усугубляется экстремальной жарой в городе, где температура воздуха достигает 39 градусов. Протестующие вышли на митинг В Краснодаре задержали нескольких участников протеста, которые сегодня, 20 июля, вышли на улицы из-за проблем с электричеством. Информацию передает telegram-канал «Осторожно, новости». Реакция губернатора региона Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что причиной отключения света в Краснодарском крае является нехватка существующих мощностей. По его словам, ситуация зависит не только от региона, но и от подачи электроэнергии и работы Ростовской АЭС. Он добавил, что постоянно находится на связи с энергетиками, а аварийные бригады устраняют поломки. Мэр города приехал на митинг Глава города Евгений Наумов приехал к протестующим, которые перекрыли одну из улиц региона. Мэр заявил, что отключение электричества происходит из-за того, что электроподстанции не выдерживают, ответственность за это лежит на Минэнерго. Он добавил, что будет находиться на протестах с местными жителями, пока не включат свет. Также мэр распорядился, чтобы людям привезли воду. Глава города предложил надеть на него наручники Мэр города заявил, что не уйдет с места протеста, пока не восстановят электроснабжение. «Еще раз повторяю, я отсюда не уеду. Сейчас сядем с управляющими компаниями, будем вместе с вами… Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее», — заявил Наумов, призвав жителей как можно скорее разблокировать движение по магистрали, передает его слова РБК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Краснодаре жители микрорайона Россинского перекрыли улицу краеведа Соловьева в связи с отключением света в течение последнего месяца. Перебои с электричеством происходят три раза в неделю по 12-15 часов в сутки. На данный момент этим вопросом занимается прокуратура Краснодарского края. URA.RU приводит всю информацию, известную к этому часу. Ситуация на контроле у прокуратуры Ход и результаты проведения восстановительных работ взяты на контроль прокуратурой края. На месте находятся работники территориальных структур ведомства. Об этом сообщает официальный telegram-канал прокуратуры Москвы. Установлено, что отключение электроэнергии обусловлено аварией на электрической сети. Отмечается, что проблемы с электричеством затронули и другие города на юге России. Это связывают с дефицитом мощности и перегрузкой сетей из-за повышенного потребления энергии в жаркую погоду. Перекрытие улиц Измученные проблемами с электроснабжением жители перекрыли улицу краеведа Соловьева, требуя восстановления электроснабжения. На место прибыла полиция, однако официальные комментарии от властей пока не поступали. Как отмечают сами жители, ситуация усугубляется экстремальной жарой в городе, где температура воздуха достигает 39 градусов. Протестующие вышли на митинг В Краснодаре задержали нескольких участников протеста, которые сегодня, 20 июля, вышли на улицы из-за проблем с электричеством. Информацию передает telegram-канал «Осторожно, новости». Реакция губернатора региона Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что причиной отключения света в Краснодарском крае является нехватка существующих мощностей. По его словам, ситуация зависит не только от региона, но и от подачи электроэнергии и работы Ростовской АЭС. Он добавил, что постоянно находится на связи с энергетиками, а аварийные бригады устраняют поломки. Мэр города приехал на митинг Глава города Евгений Наумов приехал к протестующим, которые перекрыли одну из улиц региона. Мэр заявил, что отключение электричества происходит из-за того, что электроподстанции не выдерживают, ответственность за это лежит на Минэнерго. Он добавил, что будет находиться на протестах с местными жителями, пока не включат свет. Также мэр распорядился, чтобы людям привезли воду. Глава города предложил надеть на него наручники Мэр города заявил, что не уйдет с места протеста, пока не восстановят электроснабжение. «Еще раз повторяю, я отсюда не уеду. Сейчас сядем с управляющими компаниями, будем вместе с вами… Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее», — заявил Наумов, призвав жителей как можно скорее разблокировать движение по магистрали, передает его слова РБК.