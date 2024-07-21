Общество Образование Мишустин поручил увеличить количество бюджетных мест в медвузах 21 июля 2024 в 12:50 Размер текста - 17 + К 2025 году по поручению Мишустина должны повысить количество бюджетных мест в медвузах Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился увеличить число бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям. Такое поручение он дал по итогам стратсессии по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». «Минобрнауки необходимо проработать вопрос об увеличении с 2025 года числа бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям», — сообщило Правительство РФ в своем официальном telegram-канале . Всего в составе нового нацпроекта будут реализовываться 11 федпроектов. Ранее сообщалось, что в России готовятся к запуску новые масштабные нацпроекты. По словам Мишустина, они касаются оптимизации производства, приобретения новых материалов и химии, развития космической деятельности, новых атомных и энергетических технологий страны, а также повышения транспортной мобильности и улучшения технологий сбережения здоровья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился увеличить число бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям. Такое поручение он дал по итогам стратсессии по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». «Минобрнауки необходимо проработать вопрос об увеличении с 2025 года числа бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям», — сообщило Правительство РФ в своем официальном telegram-канале. Всего в составе нового нацпроекта будут реализовываться 11 федпроектов. Ранее сообщалось, что в России готовятся к запуску новые масштабные нацпроекты. По словам Мишустина, они касаются оптимизации производства, приобретения новых материалов и химии, развития космической деятельности, новых атомных и энергетических технологий страны, а также повышения транспортной мобильности и улучшения технологий сбережения здоровья. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям