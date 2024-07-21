Мишустин поручил увеличить количество бюджетных мест в медвузах

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился увеличить число бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям. Такое поручение он дал по итогам стратсессии по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
«Минобрнауки необходимо проработать вопрос об увеличении с 2025 года числа бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям», — сообщило Правительство РФ в своем официальном telegram-канале. Всего в составе нового нацпроекта будут реализовываться 11 федпроектов.
Ранее сообщалось, что в России готовятся к запуску новые масштабные нацпроекты. По словам Мишустина, они касаются оптимизации производства, приобретения новых материалов и химии, развития космической деятельности, новых атомных и энергетических технологий страны, а также повышения транспортной мобильности и улучшения технологий сбережения здоровья.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился увеличить число бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям. Такое поручение он дал по итогам стратсессии по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». «Минобрнауки необходимо проработать вопрос об увеличении с 2025 года числа бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям», — сообщило Правительство РФ в своем официальном telegram-канале. Всего в составе нового нацпроекта будут реализовываться 11 федпроектов. Ранее сообщалось, что в России готовятся к запуску новые масштабные нацпроекты. По словам Мишустина, они касаются оптимизации производства, приобретения новых материалов и химии, развития космической деятельности, новых атомных и энергетических технологий страны, а также повышения транспортной мобильности и улучшения технологий сбережения здоровья.