Мишустин поручил увеличить количество бюджетных мест в медвузах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кавказский инвестиционный форум. Визит Михаила Мишустина на форум. Российская Федерация, г. Грозный, Чеченская Республика. 16 июля 2024., мишустин михаил
К 2025 году по поручению Мишустина должны повысить количество бюджетных мест в медвузах Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился увеличить число бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям. Такое поручение он дал по итогам стратсессии по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

«Минобрнауки необходимо проработать вопрос об увеличении с 2025 года числа бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям», — сообщило Правительство РФ в своем официальном telegram-канале. Всего в составе нового нацпроекта будут реализовываться 11 федпроектов.

Ранее сообщалось, что в России готовятся к запуску новые масштабные нацпроекты. По словам Мишустина, они касаются оптимизации производства, приобретения новых материалов и химии, развития космической деятельности, новых атомных и энергетических технологий страны, а также повышения транспортной мобильности и улучшения технологий сбережения здоровья.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился увеличить число бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям. Такое поручение он дал по итогам стратсессии по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». «Минобрнауки необходимо проработать вопрос об увеличении с 2025 года числа бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям», — сообщило Правительство РФ в своем официальном telegram-канале. Всего в составе нового нацпроекта будут реализовываться 11 федпроектов. Ранее сообщалось, что в России готовятся к запуску новые масштабные нацпроекты. По словам Мишустина, они касаются оптимизации производства, приобретения новых материалов и химии, развития космической деятельности, новых атомных и энергетических технологий страны, а также повышения транспортной мобильности и улучшения технологий сбережения здоровья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...