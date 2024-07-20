20 июля 2024

Появились подробности загадочной гибели рыбака в Верхней Туре

Рыбака из Верхней Туры мог убить знакомый во время спора
© Служба новостей «URA.RU»
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Знакомые могли поссориться во время рыбалки
Знакомые могли поссориться во время рыбалки Фото:

Рыбака, чей труп нашли на костре в Верхней Туре (Свердловская область), мог убить его знакомый. Во время рыбалки они выпивали алкогольные напитки и поссорились, в результате чего началась перепалка, сообщил источник.

«Выпивали и разругались. Старший (Валерий Полозов — погибший рыбак прим. URA.RU.) оскорбил младшего, и тот схватился за камень — ударил несколько раз по голове и раздробил Валере череп. Чтобы скрыть следы, кинул товарища в огонь», — заявил источник telegram-канала Ural Mash.

По информации канала, подозреваемого уже задержали, он находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

О трагедии стало известно 20 июля. Тело Валерия Полозова в костре на берегу реки нашли очевидцы происшествия. Знавшие мужчину местные жители рассказали URA.RU, что он был хорошим человеком и не делал ничего плохого. В Следственном комитете пока не комментируют смерть рыбака.

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Рыбака, чей труп нашли на костре в Верхней Туре (Свердловская область), мог убить его знакомый. Во время рыбалки они выпивали алкогольные напитки и поссорились, в результате чего началась перепалка, сообщил источник. «Выпивали и разругались. Старший (Валерий Полозов — погибший рыбак прим. URA.RU.) оскорбил младшего, и тот схватился за камень — ударил несколько раз по голове и раздробил Валере череп. Чтобы скрыть следы, кинул товарища в огонь», — заявил источник telegram-канала Ural Mash. По информации канала, подозреваемого уже задержали, он находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия. О трагедии стало известно 20 июля. Тело Валерия Полозова в костре на берегу реки нашли очевидцы происшествия. Знавшие мужчину местные жители рассказали URA.RU, что он был хорошим человеком и не делал ничего плохого. В Следственном комитете пока не комментируют смерть рыбака.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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