Появились подробности загадочной гибели рыбака в Верхней Туре

Рыбака, чей труп нашли на костре в Верхней Туре (Свердловская область), мог убить его знакомый. Во время рыбалки они выпивали алкогольные напитки и поссорились, в результате чего началась перепалка, сообщил источник.
«Выпивали и разругались. Старший (Валерий Полозов — погибший рыбак прим. URA.RU.) оскорбил младшего, и тот схватился за камень — ударил несколько раз по голове и раздробил Валере череп. Чтобы скрыть следы, кинул товарища в огонь», — заявил источник telegram-канала Ural Mash.
По информации канала, подозреваемого уже задержали, он находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.
О трагедии стало известно 20 июля. Тело Валерия Полозова в костре на берегу реки нашли очевидцы происшествия. Знавшие мужчину местные жители рассказали URA.RU, что он был хорошим человеком и не делал ничего плохого. В Следственном комитете пока не комментируют смерть рыбака.
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