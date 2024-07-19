19 июля 2024

В Верхней Туре нашли труп рыбака в костре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Труп мужчины обнаружили около реки (архивное фото)
Труп мужчины обнаружили около реки (архивное фото) Фото:

В Верхней Туре (Свердловская область) 19 июля на берегу реки местные жители обнаружили труп рыбака. Им оказался 55-летний Валерий Полозов. Его тело лежало в неестественной позе в костре. Знакомые рассказали URA.RU, что к мужчине местные относились очень хорошо.

«Все говорят, что он на хорошем счету был в городе, о нем ничего плохого вспомнить и не получится», — заявил знавший Полозова мужчина. Другие его знакомые подчеркивали, что он был хорошим человеком.

По информации telegram-канала «Подслушано Верхняя Тура», прощание с ним пройдет 22 июля в 14:00. Точка сбора — улица 8 Марта, 9. На опубликованных Е1.ru кадрах заметно, что сгоревшее наполовину тело мужчины лежит в костре, а рядом находятся удочки и пустые бутылки.

Точная причина смерти рыбака неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. В ведомстве пока не комментируют информацию.

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В Верхней Туре (Свердловская область) 19 июля на берегу реки местные жители обнаружили труп рыбака. Им оказался 55-летний Валерий Полозов. Его тело лежало в неестественной позе в костре. Знакомые рассказали URA.RU, что к мужчине местные относились очень хорошо. «Все говорят, что он на хорошем счету был в городе, о нем ничего плохого вспомнить и не получится», — заявил знавший Полозова мужчина. Другие его знакомые подчеркивали, что он был хорошим человеком. По информации telegram-канала «Подслушано Верхняя Тура», прощание с ним пройдет 22 июля в 14:00. Точка сбора — улица 8 Марта, 9. На опубликованных Е1.ru кадрах заметно, что сгоревшее наполовину тело мужчины лежит в костре, а рядом находятся удочки и пустые бутылки. Точная причина смерти рыбака неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. В ведомстве пока не комментируют информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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