В Верхней Туре (Свердловская область) 19 июля на берегу реки местные жители обнаружили труп рыбака. Им оказался 55-летний Валерий Полозов. Его тело лежало в неестественной позе в костре. Знакомые рассказали URA.RU, что к мужчине местные относились очень хорошо.
«Все говорят, что он на хорошем счету был в городе, о нем ничего плохого вспомнить и не получится», — заявил знавший Полозова мужчина. Другие его знакомые подчеркивали, что он был хорошим человеком.
По информации telegram-канала «Подслушано Верхняя Тура», прощание с ним пройдет 22 июля в 14:00. Точка сбора — улица 8 Марта, 9. На опубликованных Е1.ru кадрах заметно, что сгоревшее наполовину тело мужчины лежит в костре, а рядом находятся удочки и пустые бутылки.
Точная причина смерти рыбака неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. В ведомстве пока не комментируют информацию.
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