21 июля 2024
20 июля 2024

В деревне под Челябинском подростки угнали машину и опрокинулись на ней. Фото

Под Челябинской трое несовершеннолетних опрокинулись на чужой машине
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Аварии. Челябинск., колесо, дтп, авария
Подростки перевернули чужой авто в деревне в Челябинской области Фото:

В Челябинской области, на автодороге между деревнями Верхние Караси и Куянбаева, 21 июля трое несовершеннолетних опрокинулись на чужой иномарке. В результате инцидента участники ДТП остались живы, но получили травмы различной тяжести.

«Трое несовершеннолетних взяли машину брата покататься. Итог — ДТП. Все живы, но могло закончится гораздо хуже», — пишут очевидцы в сообществе «ЧП | ДТП Челябинск» «Вконтакте».

По неподтвержденной информации, травмированные подростки были нетрезвыми. Опрокинутым оказался автомобиль «Фольксваген Поло».

Как сообщало URA.RU ранее, В Трехгорном суд вынес приговор юноше, который повторно сел пьяным за руль, будучи школьником. Челябинца приговорили к 80 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на два года 10 месяцев.

Подростки съехали с дороги и опрокинули авто
Подростки съехали с дороги и опрокинули авто
В результате ДТП несовершеннолетние получили различные травмы
В результате ДТП несовершеннолетние получили различные травмы

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В Челябинской области, на автодороге между деревнями Верхние Караси и Куянбаева, 21 июля трое несовершеннолетних опрокинулись на чужой иномарке. В результате инцидента участники ДТП остались живы, но получили травмы различной тяжести. «Трое несовершеннолетних взяли машину брата покататься. Итог — ДТП. Все живы, но могло закончится гораздо хуже», — пишут очевидцы в сообществе «ЧП | ДТП Челябинск» «Вконтакте». По неподтвержденной информации, травмированные подростки были нетрезвыми. Опрокинутым оказался автомобиль «Фольксваген Поло». Как сообщало URA.RU ранее, В Трехгорном суд вынес приговор юноше, который повторно сел пьяным за руль, будучи школьником. Челябинца приговорили к 80 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на два года 10 месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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