В Челябинской области, на автодороге между деревнями Верхние Караси и Куянбаева, 21 июля трое несовершеннолетних опрокинулись на чужой иномарке. В результате инцидента участники ДТП остались живы, но получили травмы различной тяжести.
«Трое несовершеннолетних взяли машину брата покататься. Итог — ДТП. Все живы, но могло закончится гораздо хуже», — пишут очевидцы в сообществе «ЧП | ДТП Челябинск» «Вконтакте».
По неподтвержденной информации, травмированные подростки были нетрезвыми. Опрокинутым оказался автомобиль «Фольксваген Поло».
Как сообщало URA.RU ранее, В Трехгорном суд вынес приговор юноше, который повторно сел пьяным за руль, будучи школьником. Челябинца приговорили к 80 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на два года 10 месяцев.
Подростки съехали с дороги и опрокинули авто
Фото группы ЧП | ДТП Челябинск. https://vk.com/chp_chel?w=wall-113724409_553969
В результате ДТП несовершеннолетние получили различные травмы
Фото группы ЧП | ДТП Челябинск. https://vk.com/chp_chel?w=wall-113724409_553969
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Челябинской области, на автодороге между деревнями Верхние Караси и Куянбаева, 21 июля трое несовершеннолетних опрокинулись на чужой иномарке. В результате инцидента участники ДТП остались живы, но получили травмы различной тяжести. «Трое несовершеннолетних взяли машину брата покататься. Итог — ДТП. Все живы, но могло закончится гораздо хуже», — пишут очевидцы в сообществе «ЧП | ДТП Челябинск» «Вконтакте». По неподтвержденной информации, травмированные подростки были нетрезвыми. Опрокинутым оказался автомобиль «Фольксваген Поло». Как сообщало URA.RU ранее, В Трехгорном суд вынес приговор юноше, который повторно сел пьяным за руль, будучи школьником. Челябинца приговорили к 80 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на два года 10 месяцев.