Школьник из Трехгорного дважды сел пьяным за руль и совершил ДТП

В Трехгорном (Челябинская область) суд вынес приговор юноше, который повторно сел пьяным за руль, будучи школьником. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«В 2022 году молодой в 16-летнем возрасте постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних был подвергнут административному наказанию по за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления транспортным средством. В сентябре 2023 года, будучи еще в несовершеннолетнем возрасте, он взял ключи от автомобиля матери „Пежо-307“, в пьяном виде сел за руль, не справился с управлением и совершил наезд на пешеходное ограждение вблизи дома № 14 по улице Островского», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Несмотря на то, что суд учел суд учел несовершеннолетний возраст подсудимого на момент совершения преступления, условия жизни, проживание подростка вдвоем с матерью, раскаяние, активную общественную школьную жизнь, совершение преступления впервые, ему не удалось избежать уголовного наказания. Суд приговорил молодого человека к 80 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на два года 10 месяцев.
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