21 июля 2024

На Челябинск за сутки выпала половина месячной нормы осадков

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Челябинск, дождь
Сильный дождь обрушился на город 21 июля Фото:

В Челябинске за сутки, 21 июля, на город обрушилась половина месячной нормы осадков. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Наибольшее количество осадков выпало в Челябинске, где днем отмечалось опасное явление: сильный ливень (37 мм за один час). За прошедшие сутки в Челябинске выпала половина месячной нормы осадков», — сообщают метеорологи.

Температура воздуха днем составила 24-30 градусов, ночью 11-18 градусов. Текущая погодная ситуация в регионе обусловлена влиянием Южного Циклона, из-за чего осадки продолжатся. Ранее URA.RU сообщало о том, что предстоящая неделя в регионе будет холодной и дождивой. Максимальная дневная температура будет составлять 20 градусов тепла, а ночная в среднем — 12 градусов.

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В Челябинске за сутки, 21 июля, на город обрушилась половина месячной нормы осадков. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Наибольшее количество осадков выпало в Челябинске, где днем отмечалось опасное явление: сильный ливень (37 мм за один час). За прошедшие сутки в Челябинске выпала половина месячной нормы осадков», — сообщают метеорологи. Температура воздуха днем составила 24-30 градусов, ночью 11-18 градусов. Текущая погодная ситуация в регионе обусловлена влиянием Южного Циклона, из-за чего осадки продолжатся. Ранее URA.RU сообщало о том, что предстоящая неделя в регионе будет холодной и дождивой. Максимальная дневная температура будет составлять 20 градусов тепла, а ночная в среднем — 12 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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