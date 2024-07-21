На Челябинск за сутки выпала половина месячной нормы осадков

В Челябинске за сутки, 21 июля, на город обрушилась половина месячной нормы осадков. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Наибольшее количество осадков выпало в Челябинске, где днем отмечалось опасное явление: сильный ливень (37 мм за один час). За прошедшие сутки в Челябинске выпала половина месячной нормы осадков», — сообщают метеорологи.
Температура воздуха днем составила 24-30 градусов, ночью 11-18 градусов. Текущая погодная ситуация в регионе обусловлена влиянием Южного Циклона, из-за чего осадки продолжатся. Ранее URA.RU сообщало о том, что предстоящая неделя в регионе будет холодной и дождивой. Максимальная дневная температура будет составлять 20 градусов тепла, а ночная в среднем — 12 градусов.
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