На Челябинск за сутки выпала половина месячной нормы осадков

22 июля 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

Сильный дождь обрушился на город 21 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске за сутки, 21 июля, на город обрушилась половина месячной нормы осадков. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Наибольшее количество осадков выпало в Челябинске, где днем отмечалось опасное явление: сильный ливень (37 мм за один час). За прошедшие сутки в Челябинске выпала половина месячной нормы осадков», — сообщают метеорологи. Температура воздуха днем составила 24-30 градусов, ночью 11-18 градусов. Текущая погодная ситуация в регионе обусловлена влиянием Южного Циклона, из-за чего осадки продолжатся. Ранее URA.RU сообщало о том, что предстоящая неделя в регионе будет холодной и дождивой. Максимальная дневная температура будет составлять 20 градусов тепла, а ночная в среднем — 12 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске за сутки, 21 июля, на город обрушилась половина месячной нормы осадков. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Наибольшее количество осадков выпало в Челябинске, где днем отмечалось опасное явление: сильный ливень (37 мм за один час). За прошедшие сутки в Челябинске выпала половина месячной нормы осадков», — сообщают метеорологи. Температура воздуха днем составила 24-30 градусов, ночью 11-18 градусов. Текущая погодная ситуация в регионе обусловлена влиянием Южного Циклона, из-за чего осадки продолжатся. Ранее URA.RU сообщало о том, что предстоящая неделя в регионе будет холодной и дождивой. Максимальная дневная температура будет составлять 20 градусов тепла, а ночная в среднем — 12 градусов.