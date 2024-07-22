Доходы консолидированного бюджета Пермского края выросли по сравнению с 2023 годом

Доходы консолидированного бюджета Пермского края выросли на 7,7%
© Служба новостей «URA.RU»
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Минфин отчитался о доходах края
Минфин отчитался о доходах края Фото:

С января по июнь 2024 года в консолидированный бюджет Пермского края поступило 136,9 млрд рублей. Это на 7,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные публикованы на сайте краевого минфина.

«Доходы всего на 01.07.2024 — 136,9 млрд рублей. Процент исполнения к соответствующему периоду 2023 года — 107,7%», — сказано в отчете ведомства.

Всего в 2024 году власти планируют получить 263,9 млрд рублей. За первое полугодие этот план выполнили на 51,9%. При этом потрачено уже 125,6 млрд рублей. По итогам года расходы могут составить 313,3 млрд рублей.

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С января по июнь 2024 года в консолидированный бюджет Пермского края поступило 136,9 млрд рублей. Это на 7,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные публикованы на сайте краевого минфина. «Доходы всего на 01.07.2024 — 136,9 млрд рублей. Процент исполнения к соответствующему периоду 2023 года — 107,7%», — сказано в отчете ведомства. Всего в 2024 году власти планируют получить 263,9 млрд рублей. За первое полугодие этот план выполнили на 51,9%. При этом потрачено уже 125,6 млрд рублей. По итогам года расходы могут составить 313,3 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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