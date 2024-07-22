В Екатеринбурге в детсаду малышке обматывали руки скотчем, началась проверка

Прокуратура совместно с Роспотребнадзором проверят частный детский сад в Екатеринбурге, где воспитатель надевала пакеты на руки 1,5-годовалой девочке и плотно обматывала их скотчем на время дневного сна. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Прокуратура совместно со специалистами центрального Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора организовала проверку на предмет соблюдения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних при нахождении в образовательном учреждении», — следует из сообщения. Сотрудники детсада уверяли, что заклеивали руки ребенку, чтобы он не расцарапал себе кожу.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура контролирует проведение доследственной проверки, организованной полицией.
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