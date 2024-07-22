Вдове погибшего на СВО пермяка вручили орден Мужества

В Гаинском муниципальном округе Пермского края родственникам бойца Сергея Белькова, погибшего в зоне специальной военной операции на Украине, вручили орден Мужества. Церемония награждения состоялась в администрации округа.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награжден „Орденом Мужества“ Бельков Сергей Спиридонович. Он погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции», — сообщила глава администрации Гайнского муниципального округа Елизавета Шалгинских.
На вручении ордена присутствовала жена бойца Наталья Белькова и сын Иван. Также в церемонии награждения принял участие комиссар по Гайнскому району Сергей Седегов.
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