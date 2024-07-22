Вдове погибшего на СВО пермяка вручили орден Мужества

Боец из Пермского края Сергей Бельков посмертно награжден орденом Мужества
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Орден Мужества вручили жене бойца
Орден Мужества вручили жене бойца Фото:

В Гаинском муниципальном округе Пермского края родственникам бойца Сергея Белькова, погибшего в зоне специальной военной операции на Украине, вручили орден Мужества. Церемония награждения состоялась в администрации округа.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награжден „Орденом Мужества“ Бельков Сергей Спиридонович. Он погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции», — сообщила глава администрации Гайнского муниципального округа Елизавета Шалгинских.

На вручении ордена присутствовала жена бойца Наталья Белькова и сын Иван. Также в церемонии награждения принял участие комиссар по Гайнскому району Сергей Седегов.

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В Гаинском муниципальном округе Пермского края родственникам бойца Сергея Белькова, погибшего в зоне специальной военной операции на Украине, вручили орден Мужества. Церемония награждения состоялась в администрации округа. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награжден „Орденом Мужества“ Бельков Сергей Спиридонович. Он погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции», — сообщила глава администрации Гайнского муниципального округа Елизавета Шалгинских. На вручении ордена присутствовала жена бойца Наталья Белькова и сын Иван. Также в церемонии награждения принял участие комиссар по Гайнскому району Сергей Седегов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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