На месте возгорания работают пожарные (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошел пожар в продуктовом киоске, специализирующемся на выпечке. Инцидент вызвал беспокойство среди горожан из-за густого черного дыма, который окутал прилегающий квартал, передают читатели URA.RU.
«Вспыхнул киоск, где продают шаурму. На место прибыли пожарные. Пожар начался рядом с Южным автовокзалом и ТРЦ „Мегаполис“», — делятся читатели агентства.
Редакция URA.RU направила запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
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