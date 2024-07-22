22 июля 2024

В Екатеринбурге вспыхнул мощный пожар у «Мегаполиса». Видео

В Екатеринбурге загорелся киоск рядом с Южным автовокзалом и ТРЦ «Мегаполис»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в доме № 2 на улице Союзной. Екатеринбург, пожарный автомобиль, лестница
На месте возгорания работают пожарные (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошел пожар в продуктовом киоске, специализирующемся на выпечке. Инцидент вызвал беспокойство среди горожан из-за густого черного дыма, который окутал прилегающий квартал, передают читатели URA.RU.

«Вспыхнул киоск, где продают шаурму. На место прибыли пожарные. Пожар начался рядом с Южным автовокзалом и ТРЦ „Мегаполис“», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU направила запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошел пожар в продуктовом киоске, специализирующемся на выпечке. Инцидент вызвал беспокойство среди горожан из-за густого черного дыма, который окутал прилегающий квартал, передают читатели URA.RU. «Вспыхнул киоск, где продают шаурму. На место прибыли пожарные. Пожар начался рядом с Южным автовокзалом и ТРЦ „Мегаполис“», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU направила запрос в ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...