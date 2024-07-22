22 июля 2024

Нефтесервисная компания из ХМАО незаконно уволила инвалида

Прокуратура ХМАО вернула работу незаконно уволенному нефтянику-инвалиду
© Служба новостей «URA.RU»
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Инвалида-нефтяника, уволенного из нефтесервисной компании, восстановили на работе
Инвалида-нефтяника, уволенного из нефтесервисной компании, восстановили на работе Фото:

Компания «Юганскнефтегазгеофизика» из Нефтеюганска (ХМАО), которая предоставляет геологоразведочные и нефтесервисные услуги, незаконно уволила сотрудника-инвалида. Окружная прокуратура добилась восстановления нефтяника в должности.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что в ООО „Юганскнефтегазгеофизика“ незаконно произведено увольнение работника, являющегося инвалидом второй группы. После вмешательства прокуратуры инвалид восстановлен на работе», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.

Прокурор подал в суд иск с требованием восстановить инвалида на работе, вернуть ему зарплату за вынужденные прогулы и компенсировать моральный вред. Нефтеюганский суд отказал в удовлетворении исковых требований, но апелляционная комиссия окружного суда сочла требование законным. Межрайонная прокуратура следит за исполнением решения суда.

Ранее URA.RU писало, что работник компании «Транснефть-Сибирь» из Нижневартовска (ХМАО) отсудил у компании 800 тысяч рублей за незаконное сокращение. Работодатель восстановил сотрудника в должности, но не выплатил зарплату за время вынужденного прогула.

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Компания «Юганскнефтегазгеофизика» из Нефтеюганска (ХМАО), которая предоставляет геологоразведочные и нефтесервисные услуги, незаконно уволила сотрудника-инвалида. Окружная прокуратура добилась восстановления нефтяника в должности. «В ходе прокурорской проверки установлено, что в ООО „Юганскнефтегазгеофизика“ незаконно произведено увольнение работника, являющегося инвалидом второй группы. После вмешательства прокуратуры инвалид восстановлен на работе», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте. Прокурор подал в суд иск с требованием восстановить инвалида на работе, вернуть ему зарплату за вынужденные прогулы и компенсировать моральный вред. Нефтеюганский суд отказал в удовлетворении исковых требований, но апелляционная комиссия окружного суда сочла требование законным. Межрайонная прокуратура следит за исполнением решения суда. Ранее URA.RU писало, что работник компании «Транснефть-Сибирь» из Нижневартовска (ХМАО) отсудил у компании 800 тысяч рублей за незаконное сокращение. Работодатель восстановил сотрудника в должности, но не выплатил зарплату за время вынужденного прогула.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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