Нефтесервисная компания из ХМАО незаконно уволила инвалида

Компания «Юганскнефтегазгеофизика» из Нефтеюганска (ХМАО), которая предоставляет геологоразведочные и нефтесервисные услуги, незаконно уволила сотрудника-инвалида. Окружная прокуратура добилась восстановления нефтяника в должности.
«В ходе прокурорской проверки установлено, что в ООО „Юганскнефтегазгеофизика“ незаконно произведено увольнение работника, являющегося инвалидом второй группы. После вмешательства прокуратуры инвалид восстановлен на работе», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.
Прокурор подал в суд иск с требованием восстановить инвалида на работе, вернуть ему зарплату за вынужденные прогулы и компенсировать моральный вред. Нефтеюганский суд отказал в удовлетворении исковых требований, но апелляционная комиссия окружного суда сочла требование законным. Межрайонная прокуратура следит за исполнением решения суда.
Ранее URA.RU писало, что работник компании «Транснефть-Сибирь» из Нижневартовска (ХМАО) отсудил у компании 800 тысяч рублей за незаконное сокращение. Работодатель восстановил сотрудника в должности, но не выплатил зарплату за время вынужденного прогула.
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