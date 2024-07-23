Исинбаева не поехала на сессию МОК в Париже

23 июля 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Исинбаева извинилась за то, что не приехала на сессию МОК Фото: Антон Белицкий © URA.RU На сессию Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже не приехала член Международного олимпийского комитета (МОК), российская легкоатлетка и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Об этом сообщил генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер, добавив, что женщина принесла извинения за свое отсутствие. «Свои извинения в связи с отсутствием на сессии принесли Елена Исинбаева и [председатель Олимпийского комитета Японии] Ясухиро Ямасита», — заявил Де Кеппер на открытом заседании. Его слова передает ТАСС. Исинбаева стала олимпийской чемпионкой в 2004 и 2008 годах, а также завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде 2012 года. Кроме того, Исинбаева трижды становилась чемпионкой мира на открытом воздухе и четырежды побеждала на чемпионатах мира в помещении. Кроме того, женщина покинет комиссию спортсменов МОК после завершения Олимпийских игр в Париже. Она была избрана в нее на восьмилетний срок во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На сессию Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже не приехала член Международного олимпийского комитета (МОК), российская легкоатлетка и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Об этом сообщил генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер, добавив, что женщина принесла извинения за свое отсутствие. «Свои извинения в связи с отсутствием на сессии принесли Елена Исинбаева и [председатель Олимпийского комитета Японии] Ясухиро Ямасита», — заявил Де Кеппер на открытом заседании. Его слова передает ТАСС. Исинбаева стала олимпийской чемпионкой в 2004 и 2008 годах, а также завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде 2012 года. Кроме того, Исинбаева трижды становилась чемпионкой мира на открытом воздухе и четырежды побеждала на чемпионатах мира в помещении. Кроме того, женщина покинет комиссию спортсменов МОК после завершения Олимпийских игр в Париже. Она была избрана в нее на восьмилетний срок во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году.