Исинбаева не поехала на сессию МОК в Париже

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Предварительная жеребьевка ЧМ-2018. Санкт-Петербург, исинбаева елена
Исинбаева извинилась за то, что не приехала на сессию МОК Фото:

На сессию Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже не приехала член Международного олимпийского комитета (МОК), российская легкоатлетка и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Об этом сообщил генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер, добавив, что женщина принесла извинения за свое отсутствие.

«Свои извинения в связи с отсутствием на сессии принесли Елена Исинбаева и [председатель Олимпийского комитета Японии] Ясухиро Ямасита», — заявил Де Кеппер на открытом заседании. Его слова передает ТАСС.

Исинбаева стала олимпийской чемпионкой в 2004 и 2008 годах, а также завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде 2012 года. Кроме того, Исинбаева трижды становилась чемпионкой мира на открытом воздухе и четырежды побеждала на чемпионатах мира в помещении. Кроме того, женщина покинет комиссию спортсменов МОК после завершения Олимпийских игр в Париже. Она была избрана в нее на восьмилетний срок во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

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На сессию Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже не приехала член Международного олимпийского комитета (МОК), российская легкоатлетка и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Об этом сообщил генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер, добавив, что женщина принесла извинения за свое отсутствие. «Свои извинения в связи с отсутствием на сессии принесли Елена Исинбаева и [председатель Олимпийского комитета Японии] Ясухиро Ямасита», — заявил Де Кеппер на открытом заседании. Его слова передает ТАСС. Исинбаева стала олимпийской чемпионкой в 2004 и 2008 годах, а также завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде 2012 года. Кроме того, Исинбаева трижды становилась чемпионкой мира на открытом воздухе и четырежды побеждала на чемпионатах мира в помещении. Кроме того, женщина покинет комиссию спортсменов МОК после завершения Олимпийских игр в Париже. Она была избрана в нее на восьмилетний срок во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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