В Москве прощаются с режиссером Бутусовым

В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина началось прощание с театральным режиссером Юрием Бутусовым. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, присутствующий на церемонии прощания.
«У входа в театр под афишей спектакля „Барабаны в ночи“, который Юрий Бутусов поставил в 2016 году по пьесе Бертольта Брехта, был организован стихийный мемориал», — передает корреспондент. К этому мемориалу коллеги, ученики и поклонники приносят цветы, фото, свечи и прощальные надписи.
Юрий Бутусов скончался 9 августа на 64-м году жизни, передает 360.ru. Режиссер утонул в черном море во время отдыха с семьей. Бутусов был одним из ведущих театральных режиссеров России, чьи работы получили признание как у критиков, так и у широкой публики.
