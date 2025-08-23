В Москве прощаются с режиссером Бутусовым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Бутусовым проходит в Московском театре им. Пушкина
Прощание с Бутусовым проходит в Московском театре им. Пушкина Фото:

В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина началось прощание с театральным режиссером Юрием Бутусовым. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, присутствующий на церемонии прощания.

«У входа в театр под афишей спектакля „Барабаны в ночи“, который Юрий Бутусов поставил в 2016 году по пьесе Бертольта Брехта, был организован стихийный мемориал», — передает корреспондент. К этому мемориалу коллеги, ученики и поклонники приносят цветы, фото, свечи и прощальные надписи. 

Юрий Бутусов скончался 9 августа на 64-м году жизни, передает 360.ru. Режиссер утонул в черном море во время отдыха с семьей. Бутусов был одним из ведущих театральных режиссеров России, чьи работы получили признание как у критиков, так и у широкой публики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина началось прощание с театральным режиссером Юрием Бутусовым. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, присутствующий на церемонии прощания. «У входа в театр под афишей спектакля „Барабаны в ночи“, который Юрий Бутусов поставил в 2016 году по пьесе Бертольта Брехта, был организован стихийный мемориал», — передает корреспондент. К этому мемориалу коллеги, ученики и поклонники приносят цветы, фото, свечи и прощальные надписи.  Юрий Бутусов скончался 9 августа на 64-м году жизни, передает 360.ru. Режиссер утонул в черном море во время отдыха с семьей. Бутусов был одним из ведущих театральных режиссеров России, чьи работы получили признание как у критиков, так и у широкой публики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...