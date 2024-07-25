Трассу М-5 в районе Златоуста накрыло густым туманом. Видео

Челябинцев предупредили о густом тумане и осадках на трассе М-5
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе. Упрдор Южный Урал. Челябинск , дальнобойщик, м5, трасса м5, южный урал, автодорога
На участке дороги плохая видимость, густой туман, идет дождь Фото:

На трассе М-5 в районе Златоуста Челябинской области на автодороге Москва — Челябинск из-за дождя и тумана ограничена видимость. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, сообщили 25 июля в госавтоинспекции региона.

«Находимся на участке автодороги Москва — Челябинск. На данном километре очень густой туман, видимость плохая, идут осадки в виде дождя», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, на участке очень плохая видимость, густой туман, что может быть опасно. Водителей просят быть более бдительными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе М-5 в районе Златоуста Челябинской области на автодороге Москва — Челябинск из-за дождя и тумана ограничена видимость. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, сообщили 25 июля в госавтоинспекции региона. «Находимся на участке автодороги Москва — Челябинск. На данном километре очень густой туман, видимость плохая, идут осадки в виде дождя», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе отметили, на участке очень плохая видимость, густой туман, что может быть опасно. Водителей просят быть более бдительными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...