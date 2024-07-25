На трассе М-5 в районе Златоуста Челябинской области на автодороге Москва — Челябинск из-за дождя и тумана ограничена видимость. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, сообщили 25 июля в госавтоинспекции региона.
«Находимся на участке автодороги Москва — Челябинск. На данном километре очень густой туман, видимость плохая, идут осадки в виде дождя», — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, на участке очень плохая видимость, густой туман, что может быть опасно. Водителей просят быть более бдительными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
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