Челябинцев предупредили о густом тумане и осадках на трассе М-5

На участке дороги плохая видимость, густой туман, идет дождь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе М-5 в районе Златоуста Челябинской области на автодороге Москва — Челябинск из-за дождя и тумана ограничена видимость. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, сообщили 25 июля в госавтоинспекции региона.

«Находимся на участке автодороги Москва — Челябинск. На данном километре очень густой туман, видимость плохая, идут осадки в виде дождя», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, на участке очень плохая видимость, густой туман, что может быть опасно. Водителей просят быть более бдительными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.