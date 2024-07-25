В Екатеринбурге встало движение трамваев, на место едет полиция

В одном из вагонов нашли бесхозные вещи
В Екатеринбурге на улице 8 Марта возле торгового центра «Мегаполис» встало движение трамваев после обнаружения бесхозной сумки. К месту инцидента вызвали силовиков, рассказал URA.RU читатель.
«В трамваев возле „Мегаполиса“ нашли брошенную сумку и вещи, поэтому решили перестраховаться и вызвать полицейских. Пассажиры все сошли с транспорта, а на путях выстроилась пробка», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. На момент публикации ответ не поступил.
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