25 июля 2024

В Екатеринбурге встало движение трамваев, на место едет полиция

© Служба новостей «URA.RU»
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В одном из вагонов нашли бесхозные вещи
В одном из вагонов нашли бесхозные вещи Фото:

В Екатеринбурге на улице 8 Марта возле торгового центра «Мегаполис» встало движение трамваев после обнаружения бесхозной сумки. К месту инцидента вызвали силовиков, рассказал URA.RU читатель.

«В трамваев возле „Мегаполиса“ нашли брошенную сумку и вещи, поэтому решили перестраховаться и вызвать полицейских. Пассажиры все сошли с транспорта, а на путях выстроилась пробка», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге на улице 8 Марта возле торгового центра «Мегаполис» встало движение трамваев после обнаружения бесхозной сумки. К месту инцидента вызвали силовиков, рассказал URA.RU читатель. «В трамваев возле „Мегаполиса“ нашли брошенную сумку и вещи, поэтому решили перестраховаться и вызвать полицейских. Пассажиры все сошли с транспорта, а на путях выстроилась пробка», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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