Свердловчанин сгорел заживо в собственном доме

26 июля 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Огонь перекинулся на вторую половину дома, где живет семья (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Прогресс под Первоуральском (Свердловская область) вечером 26 июля в полыхающем доме сгорел заживо мужчина. Огонь перебросился на вторую половину дома, где проживает многодетная семья, рассказал очевидец. «В Прогрессе горит дом на Ленина, 12. По словам автора видео, сгорел один человек — мужчина, другой выжил, смог выбраться самостоятельно», — передает telegram-канал «Инцидент Первоуральск». С семьей, проживающей во второй половине горящего дома, все в порядке. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Прогресс под Первоуральском (Свердловская область) вечером 26 июля в полыхающем доме сгорел заживо мужчина. Огонь перебросился на вторую половину дома, где проживает многодетная семья, рассказал очевидец. «В Прогрессе горит дом на Ленина, 12. По словам автора видео, сгорел один человек — мужчина, другой выжил, смог выбраться самостоятельно», — передает telegram-канал «Инцидент Первоуральск». С семьей, проживающей во второй половине горящего дома, все в порядке. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.