Свердловчанин сгорел заживо в собственном доме

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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, горящий дом
Огонь перекинулся на вторую половину дома, где живет семья (архивное фото) Фото:

В поселке Прогресс под Первоуральском (Свердловская область) вечером 26 июля в полыхающем доме сгорел заживо мужчина. Огонь перебросился на вторую половину дома, где проживает многодетная семья, рассказал очевидец.

«В Прогрессе горит дом на Ленина, 12. По словам автора видео, сгорел один человек — мужчина, другой выжил, смог выбраться самостоятельно», — передает telegram-канал «Инцидент Первоуральск». С семьей, проживающей во второй половине горящего дома, все в порядке.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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В поселке Прогресс под Первоуральском (Свердловская область) вечером 26 июля в полыхающем доме сгорел заживо мужчина. Огонь перебросился на вторую половину дома, где проживает многодетная семья, рассказал очевидец. «В Прогрессе горит дом на Ленина, 12. По словам автора видео, сгорел один человек — мужчина, другой выжил, смог выбраться самостоятельно», — передает telegram-канал «Инцидент Первоуральск». С семьей, проживающей во второй половине горящего дома, все в порядке. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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