Медиков скорой в Сургуте будет круглосуточно охранять Росгвардия

В 38 автомобилях скорой медицинской помощи Сургута установили тревожные кнопки, которые вызывают группу задержания от Росгвардии. Они нужны, чтобы бригады медиков чувствовали себя в безопасности, когда им приходится сталкиваться с агрессивными пациентами и их родственниками. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.
«Бригады скорой помощи Сургута теперь под круглосуточной охраной Росгвардии. На 38 автомобилях СМП установили тревожные кнопки и оснастили планшеты бригад виртуальными кнопками тревоги. Эти меры обеспечивают безопасность сотрудников, так как на вызовах они нередко сталкиваются с агрессивными пациентами и их родственниками, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — написан Добровольский в своем telegram-канале.
При срабатывании кнопки дежурный офицер теперь будет быстро отслеживать местонахождение автомобиля скорой и направлять группу задержания. Такой подход сможет минимизировать негативные последствия в случае угрозы или нападения.
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