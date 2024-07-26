26 июля 2024

Медиков скорой в Сургуте будет круглосуточно охранять Росгвардия

© Служба новостей «URA.RU»
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Росгвардия сможет отследить местоположение машины скорой
Росгвардия сможет отследить местоположение машины скорой Фото:

В 38 автомобилях скорой медицинской помощи Сургута установили тревожные кнопки, которые вызывают группу задержания от Росгвардии. Они нужны, чтобы бригады медиков чувствовали себя в безопасности, когда им приходится сталкиваться с агрессивными пациентами и их родственниками. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

«Бригады скорой помощи Сургута теперь под круглосуточной охраной Росгвардии. На 38 автомобилях СМП установили тревожные кнопки и оснастили планшеты бригад виртуальными кнопками тревоги. Эти меры обеспечивают безопасность сотрудников, так как на вызовах они нередко сталкиваются с агрессивными пациентами и их родственниками, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — написан Добровольский в своем telegram-канале.

При срабатывании кнопки дежурный офицер теперь будет быстро отслеживать местонахождение автомобиля скорой и направлять группу задержания. Такой подход сможет минимизировать негативные последствия в случае угрозы или нападения.

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В 38 автомобилях скорой медицинской помощи Сургута установили тревожные кнопки, которые вызывают группу задержания от Росгвардии. Они нужны, чтобы бригады медиков чувствовали себя в безопасности, когда им приходится сталкиваться с агрессивными пациентами и их родственниками. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «Бригады скорой помощи Сургута теперь под круглосуточной охраной Росгвардии. На 38 автомобилях СМП установили тревожные кнопки и оснастили планшеты бригад виртуальными кнопками тревоги. Эти меры обеспечивают безопасность сотрудников, так как на вызовах они нередко сталкиваются с агрессивными пациентами и их родственниками, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — написан Добровольский в своем telegram-канале. При срабатывании кнопки дежурный офицер теперь будет быстро отслеживать местонахождение автомобиля скорой и направлять группу задержания. Такой подход сможет минимизировать негативные последствия в случае угрозы или нападения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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