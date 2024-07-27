Азербайджан оскорбился заявлением о Карабахе во время Олимпийских Игр-2024

Азербайджанская сторона оскорбилась словам ведущего парада сборных на Олимпийских Играх-2024 в Париже, который заявил, что 2023 год для Армении стал траурным из-за перехода Нагорного Карабаха Азербайджану. В ответ на это государство готовит жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК).
«Азербайджан готовит жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК). Причиной тому стали слова в прямом эфире ведущих телеканала Fransa-2 в прямом во время прохождения армянских спортсменов на параде олимпийских команд по Сене», — передает РИА Новости сообщения местных СМИ. Так. ведущий сказал, что 2023 год был трауром для Армении, также он привел к потере Карабаха, перешедшего Азербайджану.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также раскритиковала церемонию открытия Олимпиады. Она отметила то, что Олимпийский факел нес рэппер Снуп Догг, которого она назвала «рэпером-наркоманом». Также Захаровой не понравилось представление сборных, во время которого были перепутаны Северная и Южная Кореи.
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