Азербайджан оскорбился заявлением о Карабахе во время Олимпийских Игр-2024

27 июля 2024 в 21:44 Размер текста - 17 +

Власти Азербайджана подадут жалобу на МОК из-за слов о стране во время парада сборных на Олимпиаде Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 Азербайджанская сторона оскорбилась словам ведущего парада сборных на Олимпийских Играх-2024 в Париже, который заявил, что 2023 год для Армении стал траурным из-за перехода Нагорного Карабаха Азербайджану. В ответ на это государство готовит жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК). Новость по теме Трансгендеры*, отрубленная голова королевы и бунт бездомных: что стало с Олимпийскими играми за 10 лет «Азербайджан готовит жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК). Причиной тому стали слова в прямом эфире ведущих телеканала Fransa-2 в прямом во время прохождения армянских спортсменов на параде олимпийских команд по Сене», — передает РИА Новости сообщения местных СМИ. Так. ведущий сказал, что 2023 год был трауром для Армении, также он привел к потере Карабаха, перешедшего Азербайджану. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также раскритиковала церемонию открытия Олимпиады. Она отметила то, что Олимпийский факел нес рэппер Снуп Догг, которого она назвала «рэпером-наркоманом». Также Захаровой не понравилось представление сборных, во время которого были перепутаны Северная и Южная Кореи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Азербайджанская сторона оскорбилась словам ведущего парада сборных на Олимпийских Играх-2024 в Париже, который заявил, что 2023 год для Армении стал траурным из-за перехода Нагорного Карабаха Азербайджану. В ответ на это государство готовит жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК). «Азербайджан готовит жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК). Причиной тому стали слова в прямом эфире ведущих телеканала Fransa-2 в прямом во время прохождения армянских спортсменов на параде олимпийских команд по Сене», — передает РИА Новости сообщения местных СМИ. Так. ведущий сказал, что 2023 год был трауром для Армении, также он привел к потере Карабаха, перешедшего Азербайджану. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также раскритиковала церемонию открытия Олимпиады. Она отметила то, что Олимпийский факел нес рэппер Снуп Догг, которого она назвала «рэпером-наркоманом». Также Захаровой не понравилось представление сборных, во время которого были перепутаны Северная и Южная Кореи.