Азербайджан оскорбился заявлением о Карабахе во время Олимпийских Игр-2024

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Российско-азербайджанские переговоры в Баку с участием премьер-министра России Михаила Мишустина. Баку, азербайджан, азербайджанский флаг
Власти Азербайджана подадут жалобу на МОК из-за слов о стране во время парада сборных на Олимпиаде Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Азербайджанская сторона оскорбилась словам ведущего парада сборных на Олимпийских Играх-2024 в Париже, который заявил, что 2023 год для Армении стал траурным из-за перехода Нагорного Карабаха Азербайджану. В ответ на это государство готовит жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК).

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«Азербайджан готовит жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК). Причиной тому стали слова в прямом эфире ведущих телеканала Fransa-2 в прямом во время прохождения армянских спортсменов на параде олимпийских команд по Сене», — передает РИА Новости сообщения местных СМИ. Так. ведущий сказал, что 2023 год был трауром для Армении, также он привел к потере Карабаха, перешедшего Азербайджану.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также раскритиковала церемонию открытия Олимпиады. Она отметила то, что Олимпийский факел нес рэппер Снуп Догг, которого она назвала «рэпером-наркоманом». Также Захаровой не понравилось представление сборных, во время которого были перепутаны Северная и Южная Кореи.

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Азербайджанская сторона оскорбилась словам ведущего парада сборных на Олимпийских Играх-2024 в Париже, который заявил, что 2023 год для Армении стал траурным из-за перехода Нагорного Карабаха Азербайджану. В ответ на это государство готовит жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК). «Азербайджан готовит жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК). Причиной тому стали слова в прямом эфире ведущих телеканала Fransa-2 в прямом во время прохождения армянских спортсменов на параде олимпийских команд по Сене», — передает РИА Новости сообщения местных СМИ. Так. ведущий сказал, что 2023 год был трауром для Армении, также он привел к потере Карабаха, перешедшего Азербайджану. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также раскритиковала церемонию открытия Олимпиады. Она отметила то, что Олимпийский факел нес рэппер Снуп Догг, которого она назвала «рэпером-наркоманом». Также Захаровой не понравилось представление сборных, во время которого были перепутаны Северная и Южная Кореи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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