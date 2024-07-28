28 июля 2024

В Челябинской области автомобиль вылетел с дороги в кювет, есть погибшие. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
В результате ДТП водитель легковушки скончался Фото:

В Кизильском районе Челябинской области автомобиль Daewoo Nexia вылетел в кювет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, водитель скончался на месте аварии, двое пассажиров получили травмы.

«В 05:54 29 июля на 15-м километре автодороги Кизильское — Бреды — Мариинское водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, по предварительным данным, на изгибе дороги влево не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, два пассажира получили телесные повреждения, доставлены в больницу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.

Там отметили, что трагедии можно было бы избежать, пристегнувшись ремнями безопасности. Никто из присутствующих в автомобиле этого не сделал. Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося.

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В Кизильском районе Челябинской области автомобиль Daewoo Nexia вылетел в кювет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, водитель скончался на месте аварии, двое пассажиров получили травмы. «В 05:54 29 июля на 15-м километре автодороги Кизильское — Бреды — Мариинское водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, по предварительным данным, на изгибе дороги влево не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, два пассажира получили телесные повреждения, доставлены в больницу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. Там отметили, что трагедии можно было бы избежать, пристегнувшись ремнями безопасности. Никто из присутствующих в автомобиле этого не сделал. Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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