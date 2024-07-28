В Кизильском районе Челябинской области автомобиль Daewoo Nexia вылетел в кювет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, водитель скончался на месте аварии, двое пассажиров получили травмы.
«В 05:54 29 июля на 15-м километре автодороги Кизильское — Бреды — Мариинское водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, по предварительным данным, на изгибе дороги влево не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, два пассажира получили телесные повреждения, доставлены в больницу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.
Там отметили, что трагедии можно было бы избежать, пристегнувшись ремнями безопасности. Никто из присутствующих в автомобиле этого не сделал. Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!