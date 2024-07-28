28 июля 2024

В Первоуральске участились случаи заражения стригущим лишаем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За один месяц этой болезнью заразились семь человек
За один месяц этой болезнью заразились семь человек Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) участились случаи стригущего лишая среди детей. За последний месяц зарегистрировано семь инцидентов микроспории. Об этом сообщили в пресс-службе детской городской больницы.

«Среди заболевших есть как единичные случаи среди школьников, так и семейный очаг заболевания, привезенный из Беларуси. Все пациенты находятся на лечении у дерматолога», — сообщила пресс-служба детской больницы Первоуральска.

При заражении человека грибок проникает в кожу и волосы, вызывая воспалительные процессы. На пятый-седьмой день появляются розовые пятна, иногда сопровождающиеся зудом. Волосы в пораженной области становятся ломкими и выпадают, образуя проплешины. Микроспория может поражать открытые участки кожи (лицо, шею, волосистую часть головы) и закрытые участки, но общее состояние здоровья при этом обычно не нарушается.

По информации медиков, ситуация в Первоуральске под контролем, а заболевшие сейчас находятся под наблюдением врача-дерматолога и получают необходимое лечение. Врачи просят соблюдать меры безопасности, а в случае симптоматики обращаться в больницу и не заниматься самолечением.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Первоуральске (Свердловская область) участились случаи стригущего лишая среди детей. За последний месяц зарегистрировано семь инцидентов микроспории. Об этом сообщили в пресс-службе детской городской больницы. «Среди заболевших есть как единичные случаи среди школьников, так и семейный очаг заболевания, привезенный из Беларуси. Все пациенты находятся на лечении у дерматолога», — сообщила пресс-служба детской больницы Первоуральска. При заражении человека грибок проникает в кожу и волосы, вызывая воспалительные процессы. На пятый-седьмой день появляются розовые пятна, иногда сопровождающиеся зудом. Волосы в пораженной области становятся ломкими и выпадают, образуя проплешины. Микроспория может поражать открытые участки кожи (лицо, шею, волосистую часть головы) и закрытые участки, но общее состояние здоровья при этом обычно не нарушается. По информации медиков, ситуация в Первоуральске под контролем, а заболевшие сейчас находятся под наблюдением врача-дерматолога и получают необходимое лечение. Врачи просят соблюдать меры безопасности, а в случае симптоматики обращаться в больницу и не заниматься самолечением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...