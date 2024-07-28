В Первоуральске участились случаи заражения стригущим лишаем

В Первоуральске (Свердловская область) участились случаи стригущего лишая среди детей. За последний месяц зарегистрировано семь инцидентов микроспории. Об этом сообщили в пресс-службе детской городской больницы.
«Среди заболевших есть как единичные случаи среди школьников, так и семейный очаг заболевания, привезенный из Беларуси. Все пациенты находятся на лечении у дерматолога», — сообщила пресс-служба детской больницы Первоуральска.
При заражении человека грибок проникает в кожу и волосы, вызывая воспалительные процессы. На пятый-седьмой день появляются розовые пятна, иногда сопровождающиеся зудом. Волосы в пораженной области становятся ломкими и выпадают, образуя проплешины. Микроспория может поражать открытые участки кожи (лицо, шею, волосистую часть головы) и закрытые участки, но общее состояние здоровья при этом обычно не нарушается.
По информации медиков, ситуация в Первоуральске под контролем, а заболевшие сейчас находятся под наблюдением врача-дерматолога и получают необходимое лечение. Врачи просят соблюдать меры безопасности, а в случае симптоматики обращаться в больницу и не заниматься самолечением.
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