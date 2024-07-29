Лаборатория проверила качество воды на челябинских водоемах после сильных ливней

Качество воды в питьевых источниках Челябинской области соответствует нормам

29 июля 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Качество воды соответствует нормам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В питьевых источниках Челябинской области качество воды соответствует нормам. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на результаты анализов специалистов Роспотребнадзора. «В связи с паводком специалисты Роспотребнадзора усилили лабораторный контроль за качеством воды. Пока нарушений не выявлено. Анализы воды в Шершневском и Аргазинском водохранилищах по химическому и микробиологическому составу соответствуют норме», — уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области. Как добавили в пресс-службе правительства области, глава региона Алексей Текслер на заседании штаба поручил муниципалитетам исполнять рекомендации Роспотребнадзора, чтобы предотвратить роста инфекционных заболеваний. Кроме того, на совещании обсудили текущую обстановку и меры поддержки пострадавшим жителям. Ранее стало известно, что Текслер лично побывал на затопленных территориях. Глава региона назвал обстановку в ряде муниципалитетов крайне напряженной. «Воды по-прежнему много. Уровень, очевидно, падает, но когда уйдет вся вода пока непонятно», — отметил Текслер. Губернатор рассказал, что уже дал ряд поручений по увеличению водопропускной способности, организовать допместа в детских лагерях для пострадавших от подтопления семей, а пожилым людым оказать помощь в медучреждениях. Текслер подчеркнул, что помощь будет оказана всем пострадавшим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В питьевых источниках Челябинской области качество воды соответствует нормам. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на результаты анализов специалистов Роспотребнадзора. «В связи с паводком специалисты Роспотребнадзора усилили лабораторный контроль за качеством воды. Пока нарушений не выявлено. Анализы воды в Шершневском и Аргазинском водохранилищах по химическому и микробиологическому составу соответствуют норме», — уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области. Как добавили в пресс-службе правительства области, глава региона Алексей Текслер на заседании штаба поручил муниципалитетам исполнять рекомендации Роспотребнадзора, чтобы предотвратить роста инфекционных заболеваний. Кроме того, на совещании обсудили текущую обстановку и меры поддержки пострадавшим жителям. Ранее стало известно, что Текслер лично побывал на затопленных территориях. Глава региона назвал обстановку в ряде муниципалитетов крайне напряженной. «Воды по-прежнему много. Уровень, очевидно, падает, но когда уйдет вся вода пока непонятно», — отметил Текслер. Губернатор рассказал, что уже дал ряд поручений по увеличению водопропускной способности, организовать допместа в детских лагерях для пострадавших от подтопления семей, а пожилым людым оказать помощь в медучреждениях. Текслер подчеркнул, что помощь будет оказана всем пострадавшим.