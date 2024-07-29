Лаборатория проверила качество воды на челябинских водоемах после сильных ливней

Качество воды в питьевых источниках Челябинской области соответствует нормам
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Коркино, пункт временного размещения. Челябинск
Качество воды соответствует нормам Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В питьевых источниках Челябинской области качество воды соответствует нормам. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на результаты анализов специалистов Роспотребнадзора.

«В связи с паводком специалисты Роспотребнадзора усилили лабораторный контроль за качеством воды. Пока нарушений не выявлено. Анализы воды в Шершневском и Аргазинском водохранилищах по химическому и микробиологическому составу соответствуют норме», — уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Как добавили в пресс-службе правительства области, глава региона Алексей Текслер на заседании штаба поручил муниципалитетам исполнять рекомендации Роспотребнадзора, чтобы предотвратить роста инфекционных заболеваний. Кроме того, на совещании обсудили текущую обстановку и меры поддержки пострадавшим жителям.

Ранее стало известно, что Текслер лично побывал на затопленных территориях. Глава региона назвал обстановку в ряде муниципалитетов крайне напряженной.

«Воды по-прежнему много. Уровень, очевидно, падает, но когда уйдет вся вода пока непонятно», — отметил Текслер. Губернатор рассказал, что уже дал ряд поручений по увеличению водопропускной способности, организовать допместа в детских лагерях для пострадавших от подтопления семей, а пожилым людым оказать помощь в медучреждениях. Текслер подчеркнул, что помощь будет оказана всем пострадавшим.

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В питьевых источниках Челябинской области качество воды соответствует нормам. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на результаты анализов специалистов Роспотребнадзора. «В связи с паводком специалисты Роспотребнадзора усилили лабораторный контроль за качеством воды. Пока нарушений не выявлено. Анализы воды в Шершневском и Аргазинском водохранилищах по химическому и микробиологическому составу соответствуют норме», — уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области. Как добавили в пресс-службе правительства области, глава региона Алексей Текслер на заседании штаба поручил муниципалитетам исполнять рекомендации Роспотребнадзора, чтобы предотвратить роста инфекционных заболеваний. Кроме того, на совещании обсудили текущую обстановку и меры поддержки пострадавшим жителям. Ранее стало известно, что Текслер лично побывал на затопленных территориях. Глава региона назвал обстановку в ряде муниципалитетов крайне напряженной. «Воды по-прежнему много. Уровень, очевидно, падает, но когда уйдет вся вода пока непонятно», — отметил Текслер. Губернатор рассказал, что уже дал ряд поручений по увеличению водопропускной способности, организовать допместа в детских лагерях для пострадавших от подтопления семей, а пожилым людым оказать помощь в медучреждениях. Текслер подчеркнул, что помощь будет оказана всем пострадавшим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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