28 июля 2024

Жителей ХМАО, пострадавших от паводка, освободят от налогов

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Нижневартовска, чьи участки оказались в зоне затопления, будут освобождены от уплаты земельного налога
Жители Нижневартовска, чьи участки оказались в зоне затопления, будут освобождены от уплаты земельного налога Фото:

Жители Нижневартовска, чьи участки оказались в зоне подтопления в период половодья, будут освобождены от уплаты земельного налога. Об этом сообщается на официальном сайте администрации.

«Для собственников земельных участков на налоговый период 2024 года в соответствии с решением Думы города от 24.04.2015 №785 «О земельном налоге» предусмотрено освобождение от уплаты налога в размере 100%», – сообщается на сайте мэрии. Для арендаторов размер платы за землю снижен на 99%.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО прошел пик паводка. . На сегодня на территории автономного округа остаются подтопленными 2315 садово-огороднических участков.

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Жители Нижневартовска, чьи участки оказались в зоне подтопления в период половодья, будут освобождены от уплаты земельного налога. Об этом сообщается на официальном сайте администрации. «Для собственников земельных участков на налоговый период 2024 года в соответствии с решением Думы города от 24.04.2015 №785 «О земельном налоге» предусмотрено освобождение от уплаты налога в размере 100%», – сообщается на сайте мэрии. Для арендаторов размер платы за землю снижен на 99%. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО прошел пик паводка. . На сегодня на территории автономного округа остаются подтопленными 2315 садово-огороднических участков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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