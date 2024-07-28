Жителей ХМАО, пострадавших от паводка, освободят от налогов

Жители Нижневартовска, чьи участки оказались в зоне подтопления в период половодья, будут освобождены от уплаты земельного налога. Об этом сообщается на официальном сайте администрации.
«Для собственников земельных участков на налоговый период 2024 года в соответствии с решением Думы города от 24.04.2015 №785 «О земельном налоге» предусмотрено освобождение от уплаты налога в размере 100%», – сообщается на сайте мэрии. Для арендаторов размер платы за землю снижен на 99%.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО прошел пик паводка. . На сегодня на территории автономного округа остаются подтопленными 2315 садово-огороднических участков.
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