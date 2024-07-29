29 июля 2024

Земельные платежи пополнили казну Перми почти на два млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Выросли доходы бюджета от аренды земли
Выросли доходы бюджета от аренды земли Фото:

За полгода в бюджет Перми поступило 1,8 млрд рублей земельных платежей. Об этом сообщили представители мэрии.

«В первом полугодии 2024 года в бюджет Перми от использования земельных участков поступило 1,8 млрд. рублей. Это на 336,3 млн. рублей больше объема платежей, поступивших за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.

Уточняется, что средства поступали от платежей по земельному налогу и аренде участков. Кроме того, в казну шли деньги от земельных аукционов.

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За полгода в бюджет Перми поступило 1,8 млрд рублей земельных платежей. Об этом сообщили представители мэрии. «В первом полугодии 2024 года в бюджет Перми от использования земельных участков поступило 1,8 млрд. рублей. Это на 336,3 млн. рублей больше объема платежей, поступивших за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации. Уточняется, что средства поступали от платежей по земельному налогу и аренде участков. Кроме того, в казну шли деньги от земельных аукционов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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