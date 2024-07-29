Земельные платежи пополнили казну Перми почти на два млрд рублей

Выросли доходы бюджета от аренды земли
За полгода в бюджет Перми поступило 1,8 млрд рублей земельных платежей. Об этом сообщили представители мэрии.
«В первом полугодии 2024 года в бюджет Перми от использования земельных участков поступило 1,8 млрд. рублей. Это на 336,3 млн. рублей больше объема платежей, поступивших за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.
Уточняется, что средства поступали от платежей по земельному налогу и аренде участков. Кроме того, в казну шли деньги от земельных аукционов.
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