В Европе задумались о законности передачи средств Киеву из активов России

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Евросоюз 26 июля передал Украине транш в размере 1,5 млрд евро из российских активов
Евросоюз 26 июля передал Украине транш в размере 1,5 млрд евро из российских активов Фото:

Европейский союз начал передачу финансовой помощи Украине из замороженных российских активов, вызвав вопросы о законности таких действий. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Ксавье Беттель. 

«Мы договорились, что вырученные средства следует инвестировать в Украину, но изначально я беспокоился о правовой определенности, например, завтра может быть суд, который скажет, что это незаконно», — заявил Беттель на пресс-конференции после встречи с латвийским министром иностранных дел Байбой Бразе. Его слова передает балтийская газета The Baltic Times.

Беттель отметил, что Россия представляет угрозу для Европы. Он также выразил намерение действовать в рамках закона.

Ранее Европейский союз выделил Украине транш в размере 1,5 млрд евро. Данные средства взяты из замороженных российских активов, передает 360.ru.

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Европейский союз начал передачу финансовой помощи Украине из замороженных российских активов, вызвав вопросы о законности таких действий. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Ксавье Беттель.  «Мы договорились, что вырученные средства следует инвестировать в Украину, но изначально я беспокоился о правовой определенности, например, завтра может быть суд, который скажет, что это незаконно», — заявил Беттель на пресс-конференции после встречи с латвийским министром иностранных дел Байбой Бразе. Его слова передает балтийская газета The Baltic Times. Беттель отметил, что Россия представляет угрозу для Европы. Он также выразил намерение действовать в рамках закона. Ранее Европейский союз выделил Украине транш в размере 1,5 млрд евро. Данные средства взяты из замороженных российских активов, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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