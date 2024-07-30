В Европе задумались о законности передачи средств Киеву из активов России

Европейский союз начал передачу финансовой помощи Украине из замороженных российских активов, вызвав вопросы о законности таких действий. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Ксавье Беттель.
«Мы договорились, что вырученные средства следует инвестировать в Украину, но изначально я беспокоился о правовой определенности, например, завтра может быть суд, который скажет, что это незаконно», — заявил Беттель на пресс-конференции после встречи с латвийским министром иностранных дел Байбой Бразе. Его слова передает балтийская газета The Baltic Times.
Беттель отметил, что Россия представляет угрозу для Европы. Он также выразил намерение действовать в рамках закона.
Ранее Европейский союз выделил Украине транш в размере 1,5 млрд евро. Данные средства взяты из замороженных российских активов, передает 360.ru.
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