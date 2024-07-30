В Магнитогорске из-за велогонки перекроют движение на нескольких улицах. Карта

30 июля 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

Велогонка пройдет 3 августа Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области 3 августа состоится традиционная велогонка до озера Банное, в связи с чем будет ограничено движение автомобилей. Администрация города просит водителей заранее спланировать свои маршруты и следовать указаниям дорожных знаков. «С 8:00 до 10:30 автомобилисты не смогут проехать по маршруту следования велосипедистов: площадь Горького — улица Менделеева — улица Строителей — улица Первомайская — проспект Ленина — улица Московская — улица Советская — улица Вокзальная — шоссе Дачное. Также с 10:30 до 13:30 по ходу продвижения колонны участников будет прекращено движение транспорта через озеро Соленое до ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», — сообщили 30 июля в пресс-службе мэрии Магнитогорска. Оргкомитет заезда также просит участников и зрителей обеспечить безопасность соревнований. Для этого стоит парковать автомобили на площади Горького и вдоль улицы Менделеева в ночь со 2 на 3 августа, прямо перед гонкой. Движение будет перекрыто по всему маршруту велозаезда Фото: Сайт Администрации Магнитогорска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске Челябинской области 3 августа состоится традиционная велогонка до озера Банное, в связи с чем будет ограничено движение автомобилей. Администрация города просит водителей заранее спланировать свои маршруты и следовать указаниям дорожных знаков. «С 8:00 до 10:30 автомобилисты не смогут проехать по маршруту следования велосипедистов: площадь Горького — улица Менделеева — улица Строителей — улица Первомайская — проспект Ленина — улица Московская — улица Советская — улица Вокзальная — шоссе Дачное. Также с 10:30 до 13:30 по ходу продвижения колонны участников будет прекращено движение транспорта через озеро Соленое до ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», — сообщили 30 июля в пресс-службе мэрии Магнитогорска. Оргкомитет заезда также просит участников и зрителей обеспечить безопасность соревнований. Для этого стоит парковать автомобили на площади Горького и вдоль улицы Менделеева в ночь со 2 на 3 августа, прямо перед гонкой.