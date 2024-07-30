В Магнитогорске из-за велогонки перекроют движение на нескольких улицах. Карта

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Велогонка пройдет 3 августа Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 3 августа состоится традиционная велогонка до озера Банное, в связи с чем будет ограничено движение автомобилей. Администрация города просит водителей заранее спланировать свои маршруты и следовать указаниям дорожных знаков.

«С 8:00 до 10:30 автомобилисты не смогут проехать по маршруту следования велосипедистов: площадь Горького — улица Менделеева — улица Строителей — улица Первомайская — проспект Ленина — улица Московская — улица Советская — улица Вокзальная — шоссе Дачное. Также с 10:30 до 13:30 по ходу продвижения колонны участников будет прекращено движение транспорта через озеро Соленое до ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», — сообщили 30 июля в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

Оргкомитет заезда также просит участников и зрителей обеспечить безопасность соревнований. Для этого стоит парковать автомобили на площади Горького и вдоль улицы Менделеева в ночь со 2 на 3 августа, прямо перед гонкой.

Движение будет перекрыто по всему маршруту велозаезда
Движение будет перекрыто по всему маршруту велозаезда
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В Магнитогорске Челябинской области 3 августа состоится традиционная велогонка до озера Банное, в связи с чем будет ограничено движение автомобилей. Администрация города просит водителей заранее спланировать свои маршруты и следовать указаниям дорожных знаков. «С 8:00 до 10:30 автомобилисты не смогут проехать по маршруту следования велосипедистов: площадь Горького — улица Менделеева — улица Строителей — улица Первомайская — проспект Ленина — улица Московская — улица Советская — улица Вокзальная — шоссе Дачное. Также с 10:30 до 13:30 по ходу продвижения колонны участников будет прекращено движение транспорта через озеро Соленое до ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», — сообщили 30 июля в пресс-службе мэрии Магнитогорска. Оргкомитет заезда также просит участников и зрителей обеспечить безопасность соревнований. Для этого стоит парковать автомобили на площади Горького и вдоль улицы Менделеева в ночь со 2 на 3 августа, прямо перед гонкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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