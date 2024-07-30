МЧС предупредило свердловчан о граде и ливнях

МЧС: в Свердловской области 31 июля ожидаются град и ливни

31 июля 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

В регионе 31 июля ожидается град Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области 31 июля ожидаются град, очень сильные ливни и грозы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона. «31 июля и 1 августа местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы», — говорится в telegram-канале ведомства. Там же предупреждают о граде и шквалистом ветре до 27 м/с. В случае непогоды не стоит стоять под высокими деревьями и не пережидать грозу стоя в водоеме. Оказавшись в поле или местности, где поблизости нет укрытий, нужно сесть на корточки в овраге, обхватив ноги руками, советуют в МЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 31 июля ожидаются град, очень сильные ливни и грозы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона. «31 июля и 1 августа местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы», — говорится в telegram-канале ведомства. Там же предупреждают о граде и шквалистом ветре до 27 м/с. В случае непогоды не стоит стоять под высокими деревьями и не пережидать грозу стоя в водоеме. Оказавшись в поле или местности, где поблизости нет укрытий, нужно сесть на корточки в овраге, обхватив ноги руками, советуют в МЧС.