МЧС предупредило свердловчан о граде и ливнях

В регионе 31 июля ожидается град
В Свердловской области 31 июля ожидаются град, очень сильные ливни и грозы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.
«31 июля и 1 августа местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы», — говорится в telegram-канале ведомства. Там же предупреждают о граде и шквалистом ветре до 27 м/с.
В случае непогоды не стоит стоять под высокими деревьями и не пережидать грозу стоя в водоеме. Оказавшись в поле или местности, где поблизости нет укрытий, нужно сесть на корточки в овраге, обхватив ноги руками, советуют в МЧС.
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