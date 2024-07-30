30 июля 2024

МЧС предупредило свердловчан о граде и ливнях

МЧС: в Свердловской области 31 июля ожидаются град и ливни
© Служба новостей «URA.RU»
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Град. Курган , град
В регионе 31 июля ожидается град Фото:

В Свердловской области 31 июля ожидаются град, очень сильные ливни и грозы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«31 июля и 1 августа местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы», — говорится в telegram-канале ведомства. Там же предупреждают о граде и шквалистом ветре до 27 м/с.

В случае непогоды не стоит стоять под высокими деревьями и не пережидать грозу стоя в водоеме. Оказавшись в поле или местности, где поблизости нет укрытий, нужно сесть на корточки в овраге, обхватив ноги руками, советуют в МЧС.

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В Свердловской области 31 июля ожидаются град, очень сильные ливни и грозы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона. «31 июля и 1 августа местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы», — говорится в telegram-канале ведомства. Там же предупреждают о граде и шквалистом ветре до 27 м/с. В случае непогоды не стоит стоять под высокими деревьями и не пережидать грозу стоя в водоеме. Оказавшись в поле или местности, где поблизости нет укрытий, нужно сесть на корточки в овраге, обхватив ноги руками, советуют в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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