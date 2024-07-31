Природа Погода Ураган затопил челябинские дороги и вырвал деревья. Фото, видео 31 июля 2024 в 17:53 Размер текста - 17 + Ураганный ветер сломал деревья Фото: Читатель URA.RU © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Челябинске ураганный ветер принес тяжелые грозовые тучи. Ливень затопил улицы, ветром вырвало с корнями деревья. Последствия урагана прислали читатели URA.RU. «Только вышел из машины, светило солнце. Поднялся домой — на улице ужас. Все прошло также быстро, как и началось», — сообщил URA.RU один из очевидцев. На улице Молодогвардейцев затопило дорогу, в низинах образовались большие лужи. В многоквартирном доме по улице Пионерской сорвало мягкую кровлю, на дороги упали ветки деревьев. Ранее стало известно, что циклон идет с запада области со скоростью 18 метров в секунду. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Ветка дерева упала на дорогу Фото: Читатель URA.RU © URA.RU На дорогах образовались большие лужи Фото: Читатель URA.RU © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске ураганный ветер принес тяжелые грозовые тучи. Ливень затопил улицы, ветром вырвало с корнями деревья. Последствия урагана прислали читатели URA.RU. «Только вышел из машины, светило солнце. Поднялся домой — на улице ужас. Все прошло также быстро, как и началось», — сообщил URA.RU один из очевидцев. На улице Молодогвардейцев затопило дорогу, в низинах образовались большие лужи. В многоквартирном доме по улице Пионерской сорвало мягкую кровлю, на дороги упали ветки деревьев. Ранее стало известно, что циклон идет с запада области со скоростью 18 метров в секунду. Синоптики объявили штормовое предупреждение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям