В Челябинске ураганный ветер принес тяжелые грозовые тучи. Ливень затопил улицы, ветром вырвало с корнями деревья. Последствия урагана прислали читатели URA.RU.
«Только вышел из машины, светило солнце. Поднялся домой — на улице ужас. Все прошло также быстро, как и началось», — сообщил URA.RU один из очевидцев.
На улице Молодогвардейцев затопило дорогу, в низинах образовались большие лужи. В многоквартирном доме по улице Пионерской сорвало мягкую кровлю, на дороги упали ветки деревьев.
Ранее стало известно, что циклон идет с запада области со скоростью 18 метров в секунду. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!