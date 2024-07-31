Ураган затопил челябинские дороги и вырвал деревья. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия ливня Челябинск
Ураганный ветер сломал деревья Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинске ураганный ветер принес тяжелые грозовые тучи. Ливень затопил улицы, ветром вырвало с корнями деревья. Последствия урагана прислали читатели URA.RU.

«Только вышел из машины, светило солнце. Поднялся домой — на улице ужас. Все прошло также быстро, как и началось», — сообщил URA.RU один из очевидцев.

На улице Молодогвардейцев затопило дорогу, в низинах образовались большие лужи. В многоквартирном доме по улице Пионерской сорвало мягкую кровлю, на дороги упали ветки деревьев.

Ранее стало известно, что циклон идет с запада области со скоростью 18 метров в секунду. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Последствия ливня Челябинск
Ветка дерева упала на дорогу
Фото:
Последствия ливня Челябинск
На дорогах образовались большие лужи
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске ураганный ветер принес тяжелые грозовые тучи. Ливень затопил улицы, ветром вырвало с корнями деревья. Последствия урагана прислали читатели URA.RU. «Только вышел из машины, светило солнце. Поднялся домой — на улице ужас. Все прошло также быстро, как и началось», — сообщил URA.RU один из очевидцев. На улице Молодогвардейцев затопило дорогу, в низинах образовались большие лужи. В многоквартирном доме по улице Пионерской сорвало мягкую кровлю, на дороги упали ветки деревьев. Ранее стало известно, что циклон идет с запада области со скоростью 18 метров в секунду. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...