В Екатеринбурге «Русская община» прошлась по торговым точкам мигрантов

В Екатеринбурге общественники закрыли несколько точек питания и торговли
© Служба новостей «URA.RU»
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Активисты "Русской общины" отметили даже отсутствие перчаток (архивное фото)
Активисты "Русской общины" отметили даже отсутствие перчаток (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге «Русская община» вместе с общественниками из «Народного контроля» прошлись по незаконным торговым точкам и местам питания. По итогам их рейда было закрыто пять ларьков и столько же закусочных.

«Уличные харчевни по факту оказались опасными для здоровья и жизни разносчиками заразы. Они не были оборудованы водоснабжением, персонал не имел санитарных книжек, торговали без кассового аппарата и необходимых документов на продукты и оборудование. У продавцов не нашлось даже перчаток», — говорится в сообщении telegram-канала «Русская община Екатеринбург».

Они отметили, что в местах проверки было много мусора, грязных тряпок, протухшего мяса и даже тараканы. По словам активистов, в точках, где торговали овощами была похожая ситуация.

Ранее 30 июля на Сортировке (Железнодорожный район) полицейские провели проверку по соблюдению гражданами других стран миграционного законодательства. В ходе операции они выявили нарушения у 72 человек, 32 из которых нарушили правила пребывания в России. А еще 13 человек иммиграционные законы. Всего было проверено 152 человека, сообщали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

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В Екатеринбурге «Русская община» вместе с общественниками из «Народного контроля» прошлись по незаконным торговым точкам и местам питания. По итогам их рейда было закрыто пять ларьков и столько же закусочных. «Уличные харчевни по факту оказались опасными для здоровья и жизни разносчиками заразы. Они не были оборудованы водоснабжением, персонал не имел санитарных книжек, торговали без кассового аппарата и необходимых документов на продукты и оборудование. У продавцов не нашлось даже перчаток», — говорится в сообщении telegram-канала «Русская община Екатеринбург». Они отметили, что в местах проверки было много мусора, грязных тряпок, протухшего мяса и даже тараканы. По словам активистов, в точках, где торговали овощами была похожая ситуация. Ранее 30 июля на Сортировке (Железнодорожный район) полицейские провели проверку по соблюдению гражданами других стран миграционного законодательства. В ходе операции они выявили нарушения у 72 человек, 32 из которых нарушили правила пребывания в России. А еще 13 человек иммиграционные законы. Всего было проверено 152 человека, сообщали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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