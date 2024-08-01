В Екатеринбурге токарь пришел в военкомат и показал всем нацистскую тату

01 августа 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцу грозит до четырех лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге токарь одного из предприятий явился в военкомат и всем продемонстрировал нацистскую татуировку. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление по административной статье и выплатил штраф, сейчас возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «21-летний рабочий в марте этого года пришел в военкомат Орджоникидзевского района и умышленно, открыто демонстрировал всем татуировку „Руна Зиг“ на своей шее. Позже эксперты пришли к заключению, что она сходна с нацисткой символикой до степени смешения», — рассказал собеседник агентства. Примечательно, что в декабре прошлого года токарь уже был судим за демонстрацию той же самой татуировки в публичных местах. Тогда его оштрафовали по ст. 20.3 КоАП РФ. Нынче в отношении мужчины возбуждено уже уголовное дело по ч.1 ст. 282.4 УК РФ — «Неоднократная пропаганда либо публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики». В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге токарь одного из предприятий явился в военкомат и всем продемонстрировал нацистскую татуировку. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление по административной статье и выплатил штраф, сейчас возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «21-летний рабочий в марте этого года пришел в военкомат Орджоникидзевского района и умышленно, открыто демонстрировал всем татуировку „Руна Зиг“ на своей шее. Позже эксперты пришли к заключению, что она сходна с нацисткой символикой до степени смешения», — рассказал собеседник агентства. Примечательно, что в декабре прошлого года токарь уже был судим за демонстрацию той же самой татуировки в публичных местах. Тогда его оштрафовали по ст. 20.3 КоАП РФ. Нынче в отношении мужчины возбуждено уже уголовное дело по ч.1 ст. 282.4 УК РФ — «Неоднократная пропаганда либо публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики». В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.