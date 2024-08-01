РИАН: над Калининградом замечен самолет, который задействовали при обмене Бута

В связи с сообщениями об обмене пленного журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в небе над Калининградом был замечен самолет, задействованный во время обмена российского предпринимателя Виктора Бута. Об этом говорится в данных сайта онлайн-слежения авиарейсов Flightradar24.
«Над Калининградом, на фоне сообщений об обмене журналиста WSJ Гершковича, замечен самолет, который задействовался при обмене Бута», — сообщает РИА Новости, используя данные Flightradar24. Уточняется, что на данный момент борт уже приземлился в Калининграде.
Виктор Бут вернулся в Россию 8 декабря 2022 года. Он обвинялся незаконной торговле оружием и отбывал в тюрьме США срок длиной в 25 лет. Обмен предпринимателя произошел на американскую баскетболистку Бритни Грайнер, которая была осуждена за контрабанду наркотических средств.
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