РБК: офис ООН в России работает «на надрыве» из-за проблем с деньгами

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После прихода к власти Трамп сократил финансирование ООН
После прихода к власти Трамп сократил финансирование ООН Фото:

Агентства Организации Объединенных Наций, действующие в России, сталкиваются с серьезными финансовыми затруднениями. Об этом сообщает директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов.

«Структуры Организации Объединенных Наций (ООН), включая подразделения международных агентств в России, вынуждены работать „на надрыве“ возможностей из-за финансовых трудностей», — рассказал Кузнецов в беседе с РБК. Сильнее всего пострадали гуманитарные программы, но даже непроектные страны, такие как Россия, ощутили последствия.

Проблемы начались еще до смены власти в США, но усугубились после сокращения финансирования со стороны администрации президента Штатов Дональда Трампа. В 2024 году ООН столкнулась с кризисом ликвидности — страны-члены задерживали взносы, из-за чего организации пришлось урезать расходы.

Некоторые агентства, включая МОМ и УКГВ ООН, уже объявили о сокращениях. ВОЗ и УВКБ также планируют увольнения. На фоне кризиса генсек ООН Антониу Гутерриш запустил инициативу «ООН-80» для оптимизации расходов.

Ранее группа республиканских сенаторов представила в Конгресс США законопроект, который предусматривает выход страны из состава Организации Объединенных Наций. Документ предлагает прекратить финансирование ООН и ее подразделений, а также запрещает участие США в миротворческих операциях ООН, передает «360.ru».

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Агентства Организации Объединенных Наций, действующие в России, сталкиваются с серьезными финансовыми затруднениями. Об этом сообщает директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов. «Структуры Организации Объединенных Наций (ООН), включая подразделения международных агентств в России, вынуждены работать „на надрыве“ возможностей из-за финансовых трудностей», — рассказал Кузнецов в беседе с РБК. Сильнее всего пострадали гуманитарные программы, но даже непроектные страны, такие как Россия, ощутили последствия. Проблемы начались еще до смены власти в США, но усугубились после сокращения финансирования со стороны администрации президента Штатов Дональда Трампа. В 2024 году ООН столкнулась с кризисом ликвидности — страны-члены задерживали взносы, из-за чего организации пришлось урезать расходы. Некоторые агентства, включая МОМ и УКГВ ООН, уже объявили о сокращениях. ВОЗ и УВКБ также планируют увольнения. На фоне кризиса генсек ООН Антониу Гутерриш запустил инициативу «ООН-80» для оптимизации расходов. Ранее группа республиканских сенаторов представила в Конгресс США законопроект, который предусматривает выход страны из состава Организации Объединенных Наций. Документ предлагает прекратить финансирование ООН и ее подразделений, а также запрещает участие США в миротворческих операциях ООН, передает «360.ru».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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