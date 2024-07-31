31 июля 2024

Прокуратура ХМАО взяла на контроль строительство школы в Ханты-Мансийске

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор из ХМАО взял на контроль строительство школы в Ханты-Мансийске
Прокурор из ХМАО взял на контроль строительство школы в Ханты-Мансийске Фото:

Межрайонный прокурор Сергей Мингалев проконтролировал ход строительства школы в районе СУ-967 Ханты-Мансийска. Он объявил застройщику предостережение, потребовав выполнения сроков возведения здания.

«Ханты-Мансийский межрайонный прокурор Сергей Мингалев осмотрел объект строительства — школу в районе СУ-967. В целях недопущения нарушения сроков сдачи объекта в эксплуатацию застройщику объявлено предостережение», — сообщил telegram-канал окружной прокуратуры.

На стройплощадке прокурор встретился с представителями застройщика и администрации Ханты-Мансийска. Они провели осмотр объекта. Школа на 1500 мест в районе СУ-967 возводится по нацпроекту.

Ранее URA. RU писало, что завершить строительство учебного заведения власти ХМАО планируют в 2024 году.  Новая школа будет оборудована бассейном, универсальным стадионом, спортивными и игровыми площадками.

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Межрайонный прокурор Сергей Мингалев проконтролировал ход строительства школы в районе СУ-967 Ханты-Мансийска. Он объявил застройщику предостережение, потребовав выполнения сроков возведения здания. «Ханты-Мансийский межрайонный прокурор Сергей Мингалев осмотрел объект строительства — школу в районе СУ-967. В целях недопущения нарушения сроков сдачи объекта в эксплуатацию застройщику объявлено предостережение», — сообщил telegram-канал окружной прокуратуры. На стройплощадке прокурор встретился с представителями застройщика и администрации Ханты-Мансийска. Они провели осмотр объекта. Школа на 1500 мест в районе СУ-967 возводится по нацпроекту. Ранее URA. RU писало, что завершить строительство учебного заведения власти ХМАО планируют в 2024 году.  Новая школа будет оборудована бассейном, универсальным стадионом, спортивными и игровыми площадками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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