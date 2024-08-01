В Перми 2 августа десантники собрались в сквере Советской Армии, чтобы отпраздновать День ВДВ. В этом году организаторы решили отменить традиционное шествие по центральным улицам города. Рано утром участники праздника собрались у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Здесь состоялась церемония возложения цветов, затем колонна проследовала к монументу «Разорванное братство», где пермяки почтили павших в ходе военных конфликтов.
Завершится празднование Дня ВДВ концертом, который пройдет Пермском гарнизонном Доме офицеров (улица Сибирская 59). О том, как в Перми проходит празднование Дня ВДВ, — в фоторепортаже URA.RU.
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В Перми 2 августа десантники собрались в сквере Советской Армии, чтобы отпраздновать День ВДВ. В этом году организаторы решили отменить традиционное шествие по центральным улицам города. Рано утром участники праздника собрались у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Здесь состоялась церемония возложения цветов, затем колонна проследовала к монументу «Разорванное братство», где пермяки почтили павших в ходе военных конфликтов. Завершится празднование Дня ВДВ концертом, который пройдет Пермском гарнизонном Доме офицеров (улица Сибирская 59). О том, как в Перми проходит празднование Дня ВДВ, — в фоторепортаже URA.RU.