01 августа 2024

Пермские десантники празднуют День ВДВ. Фоторепортаж

Пермские десантники в День ВДВ почтили память павших земляков
© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Пермь
Десантники возложили цветы к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу Фото:

В Перми 2 августа десантники собрались в сквере Советской Армии, чтобы отпраздновать День ВДВ. В этом году организаторы решили отменить традиционное шествие по центральным улицам города. Рано утром участники праздника собрались у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Здесь состоялась церемония возложения цветов, затем колонна проследовала к монументу «Разорванное братство», где пермяки почтили павших в ходе военных конфликтов.

Завершится празднование Дня ВДВ концертом, который пройдет Пермском гарнизонном Доме офицеров (улица Сибирская 59). О том, как в Перми проходит празднование Дня ВДВ, — в фоторепортаже URA.RU.

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В Перми 2 августа десантники собрались в сквере Советской Армии, чтобы отпраздновать День ВДВ. В этом году организаторы решили отменить традиционное шествие по центральным улицам города. Рано утром участники праздника собрались у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Здесь состоялась церемония возложения цветов, затем колонна проследовала к монументу «Разорванное братство», где пермяки почтили павших в ходе военных конфликтов. Завершится празднование Дня ВДВ концертом, который пройдет Пермском гарнизонном Доме офицеров (улица Сибирская 59). О том, как в Перми проходит празднование Дня ВДВ, — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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