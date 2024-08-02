Крупный пожар вспыхнул в промзоне Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Селькоровской в промзоне горят ангары
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на НПО Автоматики. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, тушение пожара, чс, возгорание
На месте работают спасатели (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Селькоровской в промышленной зоне произошел пожар в ангарах. На место выехали спасатели.

«Огонь охватил мебельный цех и офисы компаний „Кондитерпрофи“ и „Митко“. Из зданий были эвакуированы 20 человек. На месте пожара работают 35 спасателей, задействовано 13 единиц спецтехники», — сообщает telegram-канал 66.ru.

Редакция URA.RU направила официальный запрос в МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.

Обновлено 17:25

В региональном МЧС URA.RU сообщили, что днем 2 августа на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на ул. Селькоровской. Прибывшие к месту вызова специалисты установили, что происходит горение в административно-складском здании. «До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге на улице Селькоровской в промышленной зоне произошел пожар в ангарах. На место выехали спасатели. «Огонь охватил мебельный цех и офисы компаний „Кондитерпрофи“ и „Митко“. Из зданий были эвакуированы 20 человек. На месте пожара работают 35 спасателей, задействовано 13 единиц спецтехники», — сообщает telegram-канал 66.ru. Редакция URA.RU направила официальный запрос в МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается. Обновлено 17:25 В региональном МЧС URA.RU сообщили, что днем 2 августа на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на ул. Селькоровской. Прибывшие к месту вызова специалисты установили, что происходит горение в административно-складском здании. «До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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