Крупный пожар вспыхнул в промзоне Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Селькоровской в промышленной зоне произошел пожар в ангарах. На место выехали спасатели.
«Огонь охватил мебельный цех и офисы компаний „Кондитерпрофи“ и „Митко“. Из зданий были эвакуированы 20 человек. На месте пожара работают 35 спасателей, задействовано 13 единиц спецтехники», — сообщает telegram-канал 66.ru.
Редакция URA.RU направила официальный запрос в МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
Обновлено 17:25
В региональном МЧС URA.RU сообщили, что днем 2 августа на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на ул. Селькоровской. Прибывшие к месту вызова специалисты установили, что происходит горение в административно-складском здании. «До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве.
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