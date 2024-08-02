02 августа 2024
01 августа 2024

В Сургуте и Нижневартовске запустят два новых проекта КРТ

Градостроительный совет ХМАО одобрил два новых проекта КРТ в регионе
© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Кухарук провел первое заседание градостроительного совет ХМАО, на котором обсуждали КРТ в Сургуте и Нижневартовске
Руслан Кухарук провел первое заседание градостроительного совет ХМАО, на котором обсуждали КРТ в Сургуте и Нижневартовске Фото:

В двух муниципалитетах ХМАО запустят два новых проекта по комплексному развитию территорий. Речь о Сургуте и Нижневартовске, обсуждение проектов КРТ для этих муниципалитетов провели на заседании градостроительного совета ХМАО, сообщил врио главы региона Руслан Кухарук.

«Сегодня прошло первое заседание градостроительного совета Югры. В его работе приняли участие представители застройщиков, архитектурного сообщества, главы муниципалитетов. В повестке первого совета — комплексное развитие территорий Сургута и Нижневартовска»,- рассказал Кухарук в своем telegram-канале.

На заседании каждый город представил несколько проектов. Так от Сургута их было три, от Нижневартовска — четыре. В обоих городах одобрили по одному проекту. В Сургуте у совета возникли вопросы к документации, по остальным двум иницитивам, поэтому их проекты отправили на доработку. В Нижневартовске также был одобрен один проект. Второй по поручению Кухарука доработают в депэкономики и департаменте пространственного развития. 

Ранее URA.RU сообщало, что врио главы ХМАО анонсировал масштабное мероприятие для тысячи строителей округа. Его проведут в честь дня строителя в окружной столице. 

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В двух муниципалитетах ХМАО запустят два новых проекта по комплексному развитию территорий. Речь о Сургуте и Нижневартовске, обсуждение проектов КРТ для этих муниципалитетов провели на заседании градостроительного совета ХМАО, сообщил врио главы региона Руслан Кухарук. «Сегодня прошло первое заседание градостроительного совета Югры. В его работе приняли участие представители застройщиков, архитектурного сообщества, главы муниципалитетов. В повестке первого совета — комплексное развитие территорий Сургута и Нижневартовска»,- рассказал Кухарук в своем telegram-канале. На заседании каждый город представил несколько проектов. Так от Сургута их было три, от Нижневартовска — четыре. В обоих городах одобрили по одному проекту. В Сургуте у совета возникли вопросы к документации, по остальным двум иницитивам, поэтому их проекты отправили на доработку. В Нижневартовске также был одобрен один проект. Второй по поручению Кухарука доработают в депэкономики и департаменте пространственного развития.  Ранее URA.RU сообщало, что врио главы ХМАО анонсировал масштабное мероприятие для тысячи строителей округа. Его проведут в честь дня строителя в окружной столице. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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