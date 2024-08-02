В Сургуте и Нижневартовске запустят два новых проекта КРТ

В двух муниципалитетах ХМАО запустят два новых проекта по комплексному развитию территорий. Речь о Сургуте и Нижневартовске, обсуждение проектов КРТ для этих муниципалитетов провели на заседании градостроительного совета ХМАО, сообщил врио главы региона Руслан Кухарук.
«Сегодня прошло первое заседание градостроительного совета Югры. В его работе приняли участие представители застройщиков, архитектурного сообщества, главы муниципалитетов. В повестке первого совета — комплексное развитие территорий Сургута и Нижневартовска»,- рассказал Кухарук в своем telegram-канале.
На заседании каждый город представил несколько проектов. Так от Сургута их было три, от Нижневартовска — четыре. В обоих городах одобрили по одному проекту. В Сургуте у совета возникли вопросы к документации, по остальным двум иницитивам, поэтому их проекты отправили на доработку. В Нижневартовске также был одобрен один проект. Второй по поручению Кухарука доработают в депэкономики и департаменте пространственного развития.
Ранее URA.RU сообщало, что врио главы ХМАО анонсировал масштабное мероприятие для тысячи строителей округа. Его проведут в честь дня строителя в окружной столице.
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