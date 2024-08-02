В челябинском городе котельные полностью готовы к отопительному сезону

В городе Магнитогорске Челябинской области котельные готовы к отопительному периоду на 100%. Об этом заявила исполняющая обязанности начальника управления транспорта и коммунального хозяйства администрации города Татьяна Смольянинова.
«По состоянию на 2 августа к отопительному периоду котельные готовы на 100%, жилищный фонд — на 95%, потребители социальной сферы — на 92%. Подготовка потребителей к отопительному периоду проводится в соответствии с утвержденными графиками», — рассказала Смольянинова на совещании в мэрии, где обсуждался ход подготовки объектов ЖКХ к работе зимой.
Отопительный сезон 2023/2024 в Магнитогорске завершился в апреле. Тогда же началась подготовка к новому. Минувший сезон не обошелся без коммунальной аварии. В январе в Правобережном районе города произошло повреждение на участке теплотрассы, без тепла остались жители нескольких многоквартирных домов.
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В городе Магнитогорске Челябинской области котельные готовы к отопительному периоду на 100%. Об этом заявила исполняющая обязанности начальника управления транспорта и коммунального хозяйства администрации города Татьяна Смольянинова. «По состоянию на 2 августа к отопительному периоду котельные готовы на 100%, жилищный фонд — на 95%, потребители социальной сферы — на 92%. Подготовка потребителей к отопительному периоду проводится в соответствии с утвержденными графиками», — рассказала Смольянинова на совещании в мэрии, где обсуждался ход подготовки объектов ЖКХ к работе зимой. Отопительный сезон 2023/2024 в Магнитогорске завершился в апреле. Тогда же началась подготовка к новому. Минувший сезон не обошелся без коммунальной аварии. В январе в Правобережном районе города произошло повреждение на участке теплотрассы, без тепла остались жители нескольких многоквартирных домов.