02 августа 2024

В челябинском городе котельные полностью готовы к отопительному сезону

Котельные в Магнитогорске полностью подготовлены к отопительному сезону
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора Алексея Кокорина в п. Варгаши. Курган, газовая котельная, приборы давления
Работы по подготовке города к осенне-зимнему сезону идут по графику (архивное фото) Фото:

В городе Магнитогорске Челябинской области котельные готовы к отопительному периоду на 100%. Об этом заявила исполняющая обязанности начальника управления транспорта и коммунального хозяйства администрации города Татьяна Смольянинова.

«По состоянию на 2 августа к отопительному периоду котельные готовы на 100%, жилищный фонд — на 95%, потребители социальной сферы — на 92%. Подготовка потребителей к отопительному периоду проводится в соответствии с утвержденными графиками», — рассказала Смольянинова на совещании в мэрии, где обсуждался ход подготовки объектов ЖКХ к работе зимой.

Отопительный сезон 2023/2024 в Магнитогорске завершился в апреле. Тогда же началась подготовка к новому. Минувший сезон не обошелся без коммунальной аварии. В январе в Правобережном районе города произошло повреждение на участке теплотрассы, без тепла остались жители нескольких многоквартирных домов.

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В городе Магнитогорске Челябинской области котельные готовы к отопительному периоду на 100%. Об этом заявила исполняющая обязанности начальника управления транспорта и коммунального хозяйства администрации города Татьяна Смольянинова. «По состоянию на 2 августа к отопительному периоду котельные готовы на 100%, жилищный фонд — на 95%, потребители социальной сферы — на 92%. Подготовка потребителей к отопительному периоду проводится в соответствии с утвержденными графиками», — рассказала Смольянинова на совещании в мэрии, где обсуждался ход подготовки объектов ЖКХ к работе зимой. Отопительный сезон 2023/2024 в Магнитогорске завершился в апреле. Тогда же началась подготовка к новому. Минувший сезон не обошелся без коммунальной аварии. В январе в Правобережном районе города произошло повреждение на участке теплотрассы, без тепла остались жители нескольких многоквартирных домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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