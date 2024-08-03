Житель Перми изрезал голову и руки бывшей жены ножом, пытаясь ее убить

04 августа 2024 в 00:48 Размер текста - 17 +

От полученных ножевых ранений потерпевшая потеряла сознание Фото: Стас Этвеш © URA.RU В попытке убить свою бывшую жену пермяк нанес потерпевшей множественные удары ножом по рукам и голове. От полученных телесных повреждений потерпевшая потеряла сознание и перестала двигаться, а злоумышленник покинул место преступления, но позже был задержан. В пресс-службе СУ СКР по Пермском краю сообщили, что завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство. «Следствие установило, что в марте 2024 года злоумышленник, находясь у здания по шоссе Космонавтов в Перми, на почве личных неприязненных отношений нанес своей бывшей супруге множественные удары ножом в область головы и по верхним конечностям. От полученных телесных повреждений потерпевшая потеряла сознание и перестала двигаться. Посчитав, что причиненных телесных повреждений достаточно для наступления смерти, обвиняемый с места преступления скрылся», — написано в telegram-канале ведомства. От гибели пермячку спасала своевременно оказанная медицинская помощь. Ее бывший супруг сейчас заключен под стражу. У следователей достаточно доказательств. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В попытке убить свою бывшую жену пермяк нанес потерпевшей множественные удары ножом по рукам и голове. От полученных телесных повреждений потерпевшая потеряла сознание и перестала двигаться, а злоумышленник покинул место преступления, но позже был задержан. В пресс-службе СУ СКР по Пермском краю сообщили, что завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство. «Следствие установило, что в марте 2024 года злоумышленник, находясь у здания по шоссе Космонавтов в Перми, на почве личных неприязненных отношений нанес своей бывшей супруге множественные удары ножом в область головы и по верхним конечностям. От полученных телесных повреждений потерпевшая потеряла сознание и перестала двигаться. Посчитав, что причиненных телесных повреждений достаточно для наступления смерти, обвиняемый с места преступления скрылся», — написано в telegram-канале ведомства. От гибели пермячку спасала своевременно оказанная медицинская помощь. Ее бывший супруг сейчас заключен под стражу. У следователей достаточно доказательств. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения.