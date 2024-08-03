03 августа 2024
02 августа 2024

У фермеров Сургута изымут участок земли, чтобы построить мост

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья фермеров из Нижнего Тагила. Свердловская область, деревня Черемшанка, деревня, лес, поля, село, сельская местность, природа
Всего для строительства второго моста через обь изымут более 51 тысячи квадратных метров Фото:

Правительство ХМАО изымет у фермерского хозяйства «Силинга» участок земли площадью 44 тысячи квадратных метров. Он необходим для строительства второго моста через Обь в Сургуте. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Югры Руслан Кухарук.

«Цель изъятия земельных участков для государственных нужд: размещение линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Мостовой переход через реку Обь в районе города Сургут“. Площадь изъятия: 44 648 квадратных метров», — написано в документе, опубликованном на сайте мэрии. Этот участок принадлежит фермерскому хозяйству «Силинга».

Также под изъятие попадет участок, который располагается на территории Восточно-Сургутского месторождения нефти. Его площадь — 6 364 квадратных метра.

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук в ходе рабочей поездки в Белоярский район округа оценил проект реализации моста через Обь в районе Андры в 70-100 миллиардов рублей. Объект свяжет Югру, Ямал и Северный широтный ход — дорогу, которая в перспективе соединит регионы Урала и Сибири.

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Правительство ХМАО изымет у фермерского хозяйства «Силинга» участок земли площадью 44 тысячи квадратных метров. Он необходим для строительства второго моста через Обь в Сургуте. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Югры Руслан Кухарук. «Цель изъятия земельных участков для государственных нужд: размещение линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Мостовой переход через реку Обь в районе города Сургут“. Площадь изъятия: 44 648 квадратных метров», — написано в документе, опубликованном на сайте мэрии. Этот участок принадлежит фермерскому хозяйству «Силинга». Также под изъятие попадет участок, который располагается на территории Восточно-Сургутского месторождения нефти. Его площадь — 6 364 квадратных метра. Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук в ходе рабочей поездки в Белоярский район округа оценил проект реализации моста через Обь в районе Андры в 70-100 миллиардов рублей. Объект свяжет Югру, Ямал и Северный широтный ход — дорогу, которая в перспективе соединит регионы Урала и Сибири.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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