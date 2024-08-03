У фермеров Сургута изымут участок земли, чтобы построить мост

Правительство ХМАО изымет у фермерского хозяйства «Силинга» участок земли площадью 44 тысячи квадратных метров. Он необходим для строительства второго моста через Обь в Сургуте. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Югры Руслан Кухарук.
«Цель изъятия земельных участков для государственных нужд: размещение линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Мостовой переход через реку Обь в районе города Сургут“. Площадь изъятия: 44 648 квадратных метров», — написано в документе, опубликованном на сайте мэрии. Этот участок принадлежит фермерскому хозяйству «Силинга».
Также под изъятие попадет участок, который располагается на территории Восточно-Сургутского месторождения нефти. Его площадь — 6 364 квадратных метра.
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук в ходе рабочей поездки в Белоярский район округа оценил проект реализации моста через Обь в районе Андры в 70-100 миллиардов рублей. Объект свяжет Югру, Ямал и Северный широтный ход — дорогу, которая в перспективе соединит регионы Урала и Сибири.
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