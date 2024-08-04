Бельгийскую спортсменку госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене

После заплыва в Сене у бельгийской триатлонистки обнаружили кишечную палочку

04 августа 2024 в 22:58 Размер текста - 17 +

Во время заплыва в Сене Клэр Мишель подхватила кишечную палочку Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель была госпитализирована после участия в заплыве на Олимпийских играх в Париже. Она подхватила кишечную палочку во время заплыва по реке Сена. «Бельгийская спортсменка Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной палочкой после заплыва в Сене в рамках соревнований по триатлону на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже», — сообщает РИА Новости. Соревнования по триатлону, в которых Мишель заняла 38-е место, проходили 31 июля. Из-за заболевания спортсменка уже четыре дня находится в больнице. Это вынудило бельгийскую сборную отказаться от участия в смешанной эстафете. Загрязнение воды в Сене также стало причиной переноса мужских стартов с 30 июля на следующий день и отмены тренировочных заплывов. При этом World Triathlon после положительных результатов анализов воды дало разрешение на проведение заплывов в Сене. Ранее мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы продемонстрировать пригодность реки для Олимпийских игр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель была госпитализирована после участия в заплыве на Олимпийских играх в Париже. Она подхватила кишечную палочку во время заплыва по реке Сена. «Бельгийская спортсменка Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной палочкой после заплыва в Сене в рамках соревнований по триатлону на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже», — сообщает РИА Новости. Соревнования по триатлону, в которых Мишель заняла 38-е место, проходили 31 июля. Из-за заболевания спортсменка уже четыре дня находится в больнице. Это вынудило бельгийскую сборную отказаться от участия в смешанной эстафете. Загрязнение воды в Сене также стало причиной переноса мужских стартов с 30 июля на следующий день и отмены тренировочных заплывов. При этом World Triathlon после положительных результатов анализов воды дало разрешение на проведение заплывов в Сене. Ранее мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы продемонстрировать пригодность реки для Олимпийских игр.