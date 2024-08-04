Бельгийскую спортсменку госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене

После заплыва в Сене у бельгийской триатлонистки обнаружили кишечную палочку
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Виды Парижа. Франция, эйфелева башня, париж, франция, лодка, река сена
Во время заплыва в Сене Клэр Мишель подхватила кишечную палочку Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель была госпитализирована после участия в заплыве на Олимпийских играх в Париже. Она подхватила кишечную палочку во время заплыва по реке Сена.

«Бельгийская спортсменка Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной палочкой после заплыва в Сене в рамках соревнований по триатлону на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже», — сообщает РИА Новости. Соревнования по триатлону, в которых Мишель заняла 38-е место, проходили 31 июля.

Из-за заболевания спортсменка уже четыре дня находится в больнице. Это вынудило бельгийскую сборную отказаться от участия в смешанной эстафете.

Загрязнение воды в Сене также стало причиной переноса мужских стартов с 30 июля на следующий день и отмены тренировочных заплывов. При этом World Triathlon после положительных результатов анализов воды дало разрешение на проведение заплывов в Сене. Ранее мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы продемонстрировать пригодность реки для Олимпийских игр.

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Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель была госпитализирована после участия в заплыве на Олимпийских играх в Париже. Она подхватила кишечную палочку во время заплыва по реке Сена. «Бельгийская спортсменка Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной палочкой после заплыва в Сене в рамках соревнований по триатлону на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже», — сообщает РИА Новости. Соревнования по триатлону, в которых Мишель заняла 38-е место, проходили 31 июля. Из-за заболевания спортсменка уже четыре дня находится в больнице. Это вынудило бельгийскую сборную отказаться от участия в смешанной эстафете. Загрязнение воды в Сене также стало причиной переноса мужских стартов с 30 июля на следующий день и отмены тренировочных заплывов. При этом World Triathlon после положительных результатов анализов воды дало разрешение на проведение заплывов в Сене. Ранее мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы продемонстрировать пригодность реки для Олимпийских игр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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