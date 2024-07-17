Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене перед началом Олимпийских игр. Видео

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Виды Парижа. Франция, париж, флаг франции, франция, лодка, река сена
Анн Идальго искупалась в Сене накануне Олимпийских игр во Франции Фото:

Мэр Парижа Анн Идальго устроила символическое купание в реке Сене. Это произошло перед началом Олимпийских игр 2024 года.

«Идальго под аплодисменты искупалась в Сене в преддверии Олимпиады», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что этим жестом она хотела продемонстрировать, что вода в Сене безопасна для проведения соревнований в рамках предстоящей Олимпиады. Идальго совершила погружение на глазах у многочисленных зрителей и журналистов.

15 июля стало известно, что префект Парижского региона Марк Гийом, мэр Парижа Анн Идальго и глава оргкомитета Игр Тони Эстанге намерены искупаться в реке Сене 17 июля. Данное действие необходимо, чтобы показать готовность Парижа к Олимпийским играм 2024 года, передает RT. Было улучшено множество очистных сооружений и водоотводов. Последние пробы воды соответствуют нормам. Купание в Сене было запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года

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Мэр Парижа Анн Идальго устроила символическое купание в реке Сене. Это произошло перед началом Олимпийских игр 2024 года. «Идальго под аплодисменты искупалась в Сене в преддверии Олимпиады», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что этим жестом она хотела продемонстрировать, что вода в Сене безопасна для проведения соревнований в рамках предстоящей Олимпиады. Идальго совершила погружение на глазах у многочисленных зрителей и журналистов. 15 июля стало известно, что префект Парижского региона Марк Гийом, мэр Парижа Анн Идальго и глава оргкомитета Игр Тони Эстанге намерены искупаться в реке Сене 17 июля. Данное действие необходимо, чтобы показать готовность Парижа к Олимпийским играм 2024 года, передает RT. Было улучшено множество очистных сооружений и водоотводов. Последние пробы воды соответствуют нормам. Купание в Сене было запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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