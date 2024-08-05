Пермяк купил в сетевом гиганте шоколад с червями. Фото

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Шоколад. Курган, шоколад, плитка шоколада
В упаковке с шоколадом пермяку попались червяки (архивное фото) Фото:

Житель Перми Дмитрий Ш. купил в магазине «Пятерочка» шоколад, а когда вскрыл упаковку, обнаружил, что внутри ползают черви. Своим рассказом и фотографией читатель URA.RU поделился с агентством.

«Собрался в гости, к чаю купил шоколад „Бабаевский“ с миндалем в магазине „Пятерочка“ в ТЦ „МобиДик“. Когда сели пить чай и открыли шоколадку, то увидели, что по ней ползают черви. Насчитал три штуки. Аппетит, конечно, был испорчен», — поделился Дмитрий возмущением. Позже молодой человек вернулся в магазин и ему вернули деньги за шоколад.

В пресс-службе X5 Group URA.RU сообщили, что дирекция качества торговой сети совместно с поставщиком проведут детальное расследование для определения причин, по которым некачественная продукция могла оказаться на полке магазина.

Неожиданную находку пермяк обнаружил в упаковке с шоколадкой
Неожиданную находку пермяк обнаружил в упаковке с шоколадкой

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Житель Перми Дмитрий Ш. купил в магазине «Пятерочка» шоколад, а когда вскрыл упаковку, обнаружил, что внутри ползают черви. Своим рассказом и фотографией читатель URA.RU поделился с агентством. «Собрался в гости, к чаю купил шоколад „Бабаевский“ с миндалем в магазине „Пятерочка“ в ТЦ „МобиДик“. Когда сели пить чай и открыли шоколадку, то увидели, что по ней ползают черви. Насчитал три штуки. Аппетит, конечно, был испорчен», — поделился Дмитрий возмущением. Позже молодой человек вернулся в магазин и ему вернули деньги за шоколад. В пресс-службе X5 Group URA.RU сообщили, что дирекция качества торговой сети совместно с поставщиком проведут детальное расследование для определения причин, по которым некачественная продукция могла оказаться на полке магазина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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