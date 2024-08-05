Суд не стал рассматривать жалобу о взыскании с челябинских VIP миллиарда рублей

06 августа 2024 в 04:48 Размер текста - 17 +

Апелляционную жалобу в суде оставить без движения до 2 сентября (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил без движения жалобу конкурсного управляющего Агентства инвестиционного развития региона (АИР) Алексея Пивоварова, который требовал взыскать один миллиард рублей с экс-членов наблюдательного совета АИР. Поводом для отказа в рассмотрении жалобы стала неуплата Пивоваровым госпошлины в три тысячи рублей. Кроме того, Пивоваров не направил нужные документы еще одному участнику процесса. «Апелляционную жалобу оставить без движения до 2 сентября. Обязать подателя жалобы представить доказательства уплаты государственной пошлины в размере 3000 рублей», — говорится в решении суда. Пивоварова также обязали представить доказательства, что копию жалобы он направил Тамаре Демидовой. Демидова является финансовым управляющим экс-губернатора Бориса Дубровского, признанного банкротом. Учредителем АИР является минэкономразвития Челябинской области. Агентство создавалось для привлечения в регион инвестиции. В 2018 году при губернаторе Дубровском через АИР купили 131 квартиру для артистов театров Челябинска. С этой сделки не был уплачен налог. К сентябрю 2020 года долг по налогам достиг миллиарда рублей. В 2023 АИР подало ходатайство о банкротстве и суд это ходатайство удовлетворил. Пивоваров пытался забрать квартиры у артистов, но проиграл суд. Тогда конкурсный управляющий потребовал привлечь к субсидиарной ответственности Дубровского и 11 членов бывшего наблюдательного совета АИР, одобривших сделку по покупке жилья для артистов. В этот совет входили бывший вице-губернатор Руслан Гаттаров, бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, экс-министр Сергей Смольников, экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев и другие VIP. Пивоваров считал, что Дубровский и бывшие члены наблюдательного совета должны выплатить миллиард рублей, чтобы погасить долги АИР. Суд ему в этом отказал. Пивоваров попытался обжаловать это решение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил без движения жалобу конкурсного управляющего Агентства инвестиционного развития региона (АИР) Алексея Пивоварова, который требовал взыскать один миллиард рублей с экс-членов наблюдательного совета АИР. Поводом для отказа в рассмотрении жалобы стала неуплата Пивоваровым госпошлины в три тысячи рублей. Кроме того, Пивоваров не направил нужные документы еще одному участнику процесса. «Апелляционную жалобу оставить без движения до 2 сентября. Обязать подателя жалобы представить доказательства уплаты государственной пошлины в размере 3000 рублей», — говорится в решении суда. Пивоварова также обязали представить доказательства, что копию жалобы он направил Тамаре Демидовой. Демидова является финансовым управляющим экс-губернатора Бориса Дубровского, признанного банкротом. Учредителем АИР является минэкономразвития Челябинской области. Агентство создавалось для привлечения в регион инвестиции. В 2018 году при губернаторе Дубровском через АИР купили 131 квартиру для артистов театров Челябинска. С этой сделки не был уплачен налог. К сентябрю 2020 года долг по налогам достиг миллиарда рублей. В 2023 АИР подало ходатайство о банкротстве и суд это ходатайство удовлетворил. Пивоваров пытался забрать квартиры у артистов, но проиграл суд. Тогда конкурсный управляющий потребовал привлечь к субсидиарной ответственности Дубровского и 11 членов бывшего наблюдательного совета АИР, одобривших сделку по покупке жилья для артистов. В этот совет входили бывший вице-губернатор Руслан Гаттаров, бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, экс-министр Сергей Смольников, экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев и другие VIP. Пивоваров считал, что Дубровский и бывшие члены наблюдательного совета должны выплатить миллиард рублей, чтобы погасить долги АИР. Суд ему в этом отказал. Пивоваров попытался обжаловать это решение.